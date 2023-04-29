Житель Башкирии спас ребенка без признаков жизни на дне бассейна в Египте

Виль Латыпов и семья спасенного мальчика

Виль Латыпов – аппаратчик предприятия «Уфаоргсинтез», находясь в отпуске в Египте, реанимировал 6-летнего мальчика, который лежал на дне бассейна в отеле без признаков жизни.

Самое удивительное в этой истории, что ребенка в бассейне сумела заметить только жена Виля, хотя в это время вокруг находилось большое количество людей. Уфимец не думал ни секунды и сразу бросился на помощь. Виль сначала достал мальчика, затем принялся его реанимировать. Не растерявшись в стрессовой ситуации, он приступил к искусственному дыханию и прямому массажу сердца.

- Я очень боялся сломать ему ребра, он же маленький. Но сердце нужно было запустить, и я проводил прямой массаж сердца до тех пор, пока у мальчика не появился пульс. Сейчас с ним все хорошо. Я не считаю этот поступок «героическим». Каждый отец и каждый сотрудник нашей компании поступил бы на моем месте также. Я не медик, но в периметре «Башнефти» (входит в «Роснефть». - Ред.) нас обучают оказанию первой помощи, регулярно проверяют и обновляют наши знания. Мы просто не имеем права оставлять людей в подобных ситуациях, — говорит Виль Латыпов.

Виль Латыпов

Своевременные действия уфимца спасли мальчика, в настоящий момент его жизни ничего не угрожает. Сотрудники отеля были так впечатлены произошедшим, что попросили Виля провести для них полноценный мастер-класс тому, как действовать в таких ситуациях и оказывать первую помощь. Как выяснилось, большинство работников никогда не оказывались в подобном и попросту не знали, что делать. Навыками сотрудника «Башнефти» они были всерьез впечатлены.

- У меня у самого 2 принцессы – дочки. И я представляю, какой шок испытали родители мальчугана. Хорошо, что все обошлось. Родители мальчика теперь называют меня и мою семью «братьями», а отель в наш следующий приезд пообещал бесплатный номер на время отдыха, - поделился с «КП-Уфа» Виль Латыпов.