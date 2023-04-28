В Башкирии эксперты считают нужным отложить вступление в силу новых норм закона о такси

В Башкирии Общественный Совет по развитию такси и Министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики провели совещание, на котором обсудили реализацию нового закона о такси. Напомним, новые нормы, касающиеся перевозчиков, вступят в силу 1 сентября. При этом, по мнению экспертов, представителям отрасли не хватит времени, чтобы подготовиться должным образом. Для этого необходим переходный период — вводить часть мер из закона постепенно, по мере готовности участников рынка.

Представители бизнеса пояснили, что некоторые требования, предусмотренные законом, сложно выполнить в указанные сроки, другие меры эксперты называют избыточными. В частности среди таких нововведений — требование об обязательных цветах автомобилей такси. Сегодня перекраска или переклейка машины обходится примерно в 100 тысяч рублей, что повышает финансовую нагрузку на перевозчиков. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Башкортостана Руслан Гарипов отметил, что в регионе планировали ввести обязательные цвета для машин такси, однако согласился, что вопрос требует дополнительного рассмотрения.

Среди других вопросов, волнующих отрасль, — требование о наличии полиса ОСАГО, чтобы получить разрешение на перевозки в такси. Председатель Общественного Совета по развитию такси Ирина Зарипова рассказала, что проблема с полисами остро стоит во всех регионах России, включая Башкортостан. Она предложила отсрочить норму об отзыве разрешения из-за отсутствия полиса.

— В текущей ситуации есть две основные проблемы с ОСАГО — высокая цена полисов и отказ страховщиков продавать их таксистам. Сейчас 75% перевозчиков получают отказ в обязательном страховании автомобилей такси, — сообщила Ирина Зарипова.

Она добавила, что особенно критичен вопрос приобретения полиса ОСАГО для самозанятых. Стоимость страховки для автомобилей, используемых в качестве такси, может составлять десятки тысяч рублей. Зачастую эта сумма превышает среднемесячный доход самозанятого водителя.

По итогам встречи участники обсуждения пришли к выводу, что сейчас важно не создавать дополнительную административную нагрузку для водителей и перевозчиков. Представители Минтранса России отметили, что одна из приоритетных задач — успеть разделить существующий реестр выданных разрешений на два новых: перевозчиков и автомобилей. Но реализовать это нужно бесшовно, без нагрузок для действующего легального бизнеса такси.