На майских праздниках самое время отправиться в прогулку по весеннему городу Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Синоптики обновили прогноз погоды на майские праздники 2023 в Уфе.

Вот уже на носу и майские праздники: время отправляться на природу или открывать дачный сезон, затевать игры на свежем воздухе и жарить шашлыки. Конечно, каждого жителя Уфы и Башкирии волнует вопрос: а что там с погодой? Не испортят ли дожди и заморозки отдых на длинных выходных?

Погода на майские праздники 2023 в Башкирии

Можно выдохнуть: судя по прогнозу синоптиков, первая половина мая порадует нас по-настоящему летней погодой. Никаких проливных дождей и заморозков: будет светить яркое солнце, а столбики термометров днем не будут опускаться ниже +20. Например, 1 и 2 мая и вовсе прогнозируется жара до +27; 29, а ночью – до +16. Правда, есть небольшой минус: в эти же 2 дня ожидается довольно сильный ветер с порывами до 10 метров в секунду. А ветер при сильной жаре – это пожароопасный фактор, поэтому соблюдайте максимальную осторожность при приготовлении шашлыка на мангале и не жгите костры на природе, особенно, если вы собираетесь в лес.

Начиная со 3 мая жара спадет, но только лишь на пару градусов – средняя температура в эти дни на территории республики ожидается в пределах +23 днем и +11; +14 ночью. Местами (в основном, в северо-западных районах, а еще в Уфе) прогнозируется переменная облачность, а кое где и кратковременные «грибные» дожди. Средняя скорость ветра не будет превышать 5-7 метров в секунду.

Погода на 9 мая 2023 в Уфе

А вот уже ближе к 9 мая температура воздуха снова поползет вверх, так что очередные 4 дня выходных будут прекрасным поводом провести время с семьей на свежем воздухе, прогуливаясь в парке, или даже отправиться в небольшое путешествие по Башкирии. 9 и 10 мая уличные термометры выдадут отметку в +27 днем и +12 ночью, а вот ветер снова усилится до 9 метров в секунду.

Отметим, что такая практически летняя погода прогнозируется на протяжении всего мая, единственное, что во второй половине месяца может быть довольно дождливо. Впрочем, любые долгосрочные прогнозы имеют свойство меняться из-за циклонов, муссонов и прочих метеорологических факторов, поэтому лучше доверять прогнозу на ближайшие дни.