Башкирский добровольческий батальон имени Даяна Мурзина отправился из Уфы к месту боевого слаживания

Батальон имени Даяна Мурзина проводили с Советской площади в Уфе. Фото: пресс-служба главы РБ

Из Уфы к месту боевого слаживания отправился четвертый добровольческий батальон, сформированный из уроженцев Башкирии для участия в специальной военной операции. Боевая единица будет носить имя знаменитого земляка, разведчика и партизана времен Великой Отечественной войны Даяна Мурзина.

26 апреля на Советской площади в Уфе состоялась торжественная церемония отправки батальона. После боевого слаживания бойцы отправятся в зону проведение специальной военной операции на Украине. Эта боевая единица станет первым подразделением Башкирского мотострелкового полка, который формируется из уроженцев республики.

КАК ПОЯВИЛСЯ БАТАЛЬОН

С инициативой создания еще двух добровольческих подразделений для участия в СВО на Украине выступили ветераны боевых действий. Напомним, прямо сейчас в специальной военной операции уже участвуют три батальона, сформированных из добровольцев – уроженцев Башкирии. Они носят имена Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова и Салавата Юлаева.

В начале 2023 года полковник в отставке Борис Гордеев и ветеран боевых действий Ильдар Зайнетдин объявили набор добровольцев в батальоны имени Даяна Мурзина и «Северные амуры». Участник СВО на Украине Ильгиз Султанмуратов бросил клич о наборе бойцов в спецотряд «Ватан». Большинство откликнувшихся на зов жителей республики, вступивших в ряды новых формирований, служили в армии и имеют боевой опыт.

Экипировку, обмундирование, технику и оборудование для добровольческого батальона имени Даяна Мурзина обеспечила республика. Бойцы будут получать единовременную выплату в размере 200 тысяч рублей за каждые полгода службы и суточные.

Добровольческий батальон имени Мурзина стал первым подразделением Башкирского мотострелкового полка

Сводный добровольческий отряд «Ватан» отправился к месту боевого слаживания 12 апреля. Бойцов в торжественной обстановке проводили с Советской площади. 26 апреля там же, у памятника Минигали Шаймуратову, провожали бойцов батальона имени Даяна Мурзина.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ

В торжественных проводах четвертого добровольческого батальона из Башкирии приняли участие первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов, полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров и глава Башкирии Радий Хабиров. Перед началом церемонии они вместе с командиром батальона имени Даяна Мурзина возложили цветы к памятнику Герою России Минигали Шаймуратову.

С напутственным словом к бойцам обратился первый замминистра обороны России Руслан Цаликов.

- Для гражданина России нет более святого и важного долга, чем служение Родине в момент, когда она нуждается в нашей помощи. Сегодня вы – бойцы-добровольцы – приняли решение оказаться в числе первых из защитников, посвятить свою жизнь в ближайшее время тому, чтобы отстоять свои семьи, своих знакомых, близких, свою землю, отстоять суверенитет нашей страны в очень сложном и очень тяжелом противостоянии с целым западным миром. Я уверен, что вы блестяще справитесь со своей задачей. Хочу от имени министра обороны, от имени военной коллегии министерства обороны пожелать вам здоровья. Возвращайтесь обратно, вас ждут. Хочу пожелать, чтобы ваши близкие дождались вас и гордились тем, как вы провели этот важный, серьезный и нужный отрезок жизни, посвятив себя службе нашей Родине. Берегите себя, берегите товарищей и возвращайтесь с победой, - напутствовал добровольцев Руслан Цаликов.

В свою очередь, полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что пока бойцы выполняют задачи специальной военной операции, они могут быть уверены, что об их семьях, родных и близких заботятся.

- Очень важно, что везде нашли отклик инициативы Президента и Правительства России по поддержке участников СВО. Пока вы на фронте, можете быть уверены: ваши близкие, жены, дети и родители – для нас на первом месте. Поддержка, помощь, внимание государства, всей республики, лично Радия Фаритовича им гарантированы. Я вам благодарен за ваш выбор, за мужество, за патриотизм, за верность долгу. Берегите себя и помогайте друг другу. Спасибо вам. Желаю удачи. Возвращайтесь как можно быстрее. Мы вас ждем и ждем с победой, - обратился к бойцам батальона имени Даяна Мурзина Игорь Комаров.

На Советской площади бойцов провожали родные, близкие и простые горожане

Не скрывал гордости за земляков глава Башкирии Радий Хабиров. Он поблагодарил добровольцев за непростое, но такое важное решение – отправиться в зону боевых действий.

- Тысячи наших парней, три батальона выполняют свой воинский долг очень достойно, проявляя мужество и героизм. И уж точно вам нужна наша поддержка. Поэтому работайте и выполняйте ваш воинский долг. Мы будем о вас заботиться. Неоднократно об этом говорил. Республика всеми силами и мерами будет вас поддерживать. Также будет поддерживать ваших родных и близких. Самое главное, чтобы вы точно так же все вместе, дружно вернулись домой, живыми и невредимыми, выполнив свой воинский долг. Работайте, братья! – обратился к добровольцам Радий Хабиров.

СПРАВКА КП

Четвертому добровольческому батальону, сформированному из уроженцев Башкирии, присвоили имя Даяна Мурзина. Участник Великой Отечественной войны еще при жизни стал легендарной личностью.

Личный враг Гитлера, командир интернационального партизанского отряда имени Яна Жижки, «Черный генерал», почетный гражданин 16 городов Чехии и Словакии, герой Чехословацкой республики – все это про уроженца Башкирии Даяна Мурзина. Родился он в 1921 году в деревне старые Балыклы Бакалинского района республики. Перед самым началом Великой Отечественной войны окончил Рижское военное училище, на фронте был с первых дней.

В 1942-43 годах Даян Мурзин действовал в качестве разведчика в тылу врага. Позднее был заброшен в Чехословакию, где командовал партизанским отрядом. На счету «Черного генерала» и его людей более 100 боевых операций.

После войны Даян Баянович вернулся в родную Башкирию, где много лет служил в милиции и прокуратуре. Почти 20 лет возглавлял республиканскую коллегию адвокатов. Легендарный «Черный генерал» ушел из жизни в феврале 2012 года. Его именем названа одна из улиц Уфы.