Индекс шашлыка-2023 в Башкирии: сколько стоит пожарить мясо этой весной

В среднем, накормить семью шашлыком этой весной выйдет чуть более 1900 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Уже совсем не за горами майские праздники, и многие планируют отправиться на природу или открыть дачный сезон. Конечно же, не обойдется и без традиционного шашлыка, поэтому самое время запасаться мясом, углем и шампурами, а если нужно – и обновить мангал. Прогулялись по местным рынкам и сетевым магазинам, и выяснили, в какую цену выйдет «пикниковый» набор этой весной в Башкирии, и где же выгоднее покупать мясо.

СТРЕМИТЕЛЬНЕЕ ВСЕГО РАСТУТ В ЦЕНЕ МАНГАЛЫ

Судя по данным «Платформы ОФД» (крупнейшего оператора фискальных данных – Ред.), перед майскими праздниками продажи мяса и шашлычных аксессуаров по стране выросли примерно на 20%. При этом мясо, угли и шампуры, в среднем, подорожали на 8%, а мангалы и вовсе прибавили на 34% в цене. А вот если говорить о спросе, то наибольшей популярностью у покупателей пользуется именно курица – и дешевле, и полезнее, и жарится быстрее. В среднем же, индекс шашлыка в России для семьи из 4-5 человек в 2023 году составляет 2200 рублей. В эту сумму входит мясо, необходимые специи, сборный мангал, шампуры, угли и одноразовая посуда.

Выбор свинины на рынке огромный - на любой вкус и кошелек Фото: Яна БАЗЕКИНА

В Уфе, судя по всему, магазины тоже подготовились к майским праздникам. Если еще пару недель назад во всех крупных сетевых магазинах можно было найти привлекательные скидки и на свинину, и на курицу, а кое-где и на говядину, то сейчас практически все везде мясо продается за полную стоимость.

Итак, на ближайшем к дому фермерском рынке можно купить практически любое мясо – и свинину, и говядину, и курицу, и даже конину. А вот баранина почему-то редкий гость на прилавках – чаще всего она встречается в мясных бутиках или целым отрубом, но и цены там соответствующие.

Цены зависят от части туши. Самая дешевая, ожидаемо, курятина: филе – 320 рублей, ножки – 220, крылышки – 240 (все цены указаны за килограмм). Если брать тушкой, выйдет еще дешевле: в среднем, 180 рублей за килограмм.

На втором месте идет свинина: лопатка – по 250, окорок, корейка и ребрышки – по 330, шея – по 420 за килограмм.

Шашлык для любителей говядины обойдется значительно дороже: килограмм грудинки или ребер вытянут на 520 рублей, шея – на 590, мякоть на кости обойдется уже в 620 рублей.

Килограмм конины (мякоть на кости) также, в среднем, обойдется по 560 рублей.

Если говорить о сетевых магазинах, то без акционных скидок цены на все виды мясо оказались примерно на 50-70 рублей дороже, да и качество в отдельных маркетах оставляет желать лучшего. Так что, если хотите приобрести качественную продукцию и при этом сэкономить – лучше отправляться на рынок.

Самое дорогое мясо на рынке - это говядина Фото: Яна БАЗЕКИНА

ЧТО ПО ЦИФРАМ?

Как же рассчитывается индекс шашлыка (или как его еще иногда называют «индекс пикника»)? Вообще существует огромное количество рецептов шашлыка – и на минералке, и на кефире, и на соевом соусе, и с добавлением киви или даже апельсинового сока. Для наших подсчетов мы возьмем самый «классический»: с маринадом из лука и уксуса. Для семьи из 4-6 человек мы возьмем 2 килограмма свиной корейки (660 рублей). На это количество нам понадобится 1 килограмм лука (59 рублей), 2 столовые ложки 9% уксуса (2,6 рубля), 100-120 мл воды (бесплатно), 0,5 чайной ложки свежемолотого черного перца и 1,5 чайные ложки соли (специи тоже есть в каждом доме, так что эту сумму мы просто округлим). Итого – 722 рубля.

Обычный разборный мангал эконом-сегмента обойдется примерно в 500 рублей, сюда же добавим набор шампуров за 300 рублей, жидкость для розжига (100 рублей) и уголь древесный – 220 рублей за упаковку 2.5 кг. Не забудем и про набор одноразовой посуды и бумажных салфеток – в среднем, на 4 человек это обойдется в 90 рублей. Итого: 1932 рубля. Отметим, что в эту сумму не входят соусы, хлеб, овощи и напитки – это уже опционные детали. Если добавить все вышеперечисленное, индекс шашлыка для Башкирии в 2023 перевалит в отметку 2500 рублей рублей.

По уверению продавца, многие берут для гриля и конину Фото: Яна БАЗЕКИНА

Если же высчитывать, не выйдет ли экономнее приобретать уже готовое замаринованное мясо, то нет. В среднем, переплатить придется, как минимум, рублей 150-200. Плюс жарить придется его все равно самостоятельно, ну и за качество и свежесть мяса и маринада ручаться вы уже не сможете.

Кстати, напомним, что ранее рецептом идеального шашлыка с читателями «Комсомолки» поделилась кулинар из Башкирии, которая победила в телешоу «Битва шефов» и покорила самого Константина Ивлева своими феноменальными голубцами.