Первые призывники 2023 года из Башкирии отправились к местам службы

Четыре команды новобранцев отправились и Уфы в Мурманск и Подмосковье Фото: Алексей БУЛАТОВ

Накануне из Уфы в места прохождения срочной службы отправились первые 100 призывников 2023 года. Как сообщили в республиканском военном комиссариате, служить они будут в воинских частях в Мурманске и Подмосковье.

Весенний призыв 2023 года стартовал по всей стране с 1 апреля и завершится 15 июля. За это время из Башкирии на срочную службу планируют отправить 5,5 тыс. человек. Нынешние призывники будут, как и раньше служить один год. Первый эшелон торжественно проводили на площади перед здание Республиканского военного комиссариата.

Отправку первых четырех команд призывников на места службы прокомментировал начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Башвоенкомата, полковник Сергей Нетунаев.

- Основная масса ребят идут в сухопутные войска, причем в разные военные округа. Одна команда в Западный военный округ, одна в Южный и две команды отправляем в железнодорожные войска. Большинство ребят, конечно, хотят попасть в спецназ, но, к сожалению, состояние здоровья не всем позволяет проходить там службу. Хочу отметить, что все наши ребята из Башкирии идут служить с желанием. Даже кто были в резерве, просятся чтобы быстрее их отправили, - подчеркнул полковник Нетунаев.

По словам начальника отдела подготовки и призыва республиканского военного комиссариата, в первую очередь на службу в этот призыв отправляются те, кто по каким-либо причинам не смог пойти в армию осенью прошлого года.

- Есть, кстати, ребята, которые изъявили желание отказаться от отсрочки по учебе. Сегодня один мальчик такой отправляется, - рассказывает Сергей Нетунаев.

Один из новобранцев, отправившихся накануне из Уфы к месту службы, рассказал, почему так важно отслужить в армии и поделился своими эмоциями.

- Служба определенно нужна, для мужской подготовки, чтобы мужчину в себе воспитать. Ну и волнительно, конечно, в семье я первый иду служить. Не знаю даже, каково это, - отметил призывник.