«Психика может надломиться в любой момент» психолог объяснила, из-за чего в Башкирии мать напала с ножом на дочь

Сейчас женщина находится в психиатрической клинике. Фото носит постановочный характер Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Башкирии 52-летняя жительница Хайбуллинского района с ножом напала на свою старшую дочь, пока та спала, и попыталась перерезать ей горло. 12-летняя школьница успела проснуться и позвать на помощь отца, который скрутил обезумевшую супругу. Уфимский психолог Алиса Курамшина объяснила, из-за чего могла произойти такая ситуация, и как заподозрить у своего близкого человека проблемы с психическим здоровьем.

«ПРИСЛУШАЙТЕСЬ, О ЧЕМ ГОВОРИТ ЧЕЛОВЕК»

По словам нашего эксперта, человеческая психика – очень сложный механизм, который с одной стороны удивительно хорошо приспосабливается даже к самым тяжелым условиям, а с другой – хрупка и нежна. И надломиться она может в любой момент, или же изменения в ней будут накапливаться постепенно, пока не «рванет».

– В данном конкретном случае лучше разберутся психиатры: было ли это внезапным аффектом или же вовремя не диагностированным заболеванием. Тем не менее, заметить подобные звоночки можно. Обычно они проявляются в кардинальном изменении поведения. Например, тихий интроверт становится навязчивым в общении и наоборот. Также стоит прислушиваться к тому, что человек говорит. Если в его речи присутствуют бредовые идеи, он заявляет о галлюцинациях, голосах внутри его головы или снаружи, но не от реально окружающих людей, то стоит обратиться к психиатру, а не к психологу. Если же под влиянием бредовых идей человек совершает действия, которые подвергают опасности жизнь и здоровье других людей, то здесь следует принимать экстренные меры – вызывать бригаду скорой медицинской помощи, – подчеркивает психолог Алиса Курамшина.

Действительно, супруг 52-летней Тансылу А. (все имена здесь и далее изменены – Ред.) отмечал, что осенью его жена пережила сильное горе – у нее умерла родная сестра, за которой женщина долго ухаживала и была к ней сильно привязана. После ее смерти Тансылу стала вести себя очень странно – сильно похудела, жаловалась, что ее кто-то преследует, постоянно заводила разговоры о смерти. Вот только почему никто не обратил на это внимание и не озаботился, чтобы женщина получила консультацию психиатра, пока неизвестно. Возможно, сама сельчанка могла просто воспротивиться походу к врачу.

– Уговорить человека обратиться к специалисту можно, особенно, если заранее не «демонизировать» психиатрическую помощь, как, увы, принято в нашем обществе. Для этого стоит активнее пользоваться услугами психолога, будучи еще в трезвом уме и твердой памяти, - убеждена эксперт «Комсомолки».

МАТЬ – В ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ КЛИНИКЕ, ДОЧЬ – В БОЛЬНИЦЕ

Сейчас же женщина находится в психиатрической клинике. Полицейским и следователям она сразу заявила, что не поняла, «что именно на нее нашло». Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Сыщики уже осмотрели место происшествия, допросили свидетелей, а также назначили комплекс судебных экспертиз.

Сама же пострадавшая шестиклассница сейчас лежит в больнице, в отделение хирургии. К счастью, раны оказались неглубокими, и жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Как отметили в региональном Минздраве, с подростком работает психолог.