Операции без разрезов, швов и боли: как работает отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения ГКБ №21

Для многих из нас операция ассоциируется с разрезами, швами, болью и длительной реабилитацией. К счастью, современная медицина активно использует малоинвазивные методы, к которым относится и рентгенохирургия. В Уфе отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения функционирует на базе ГКБ №21. Узнаем, какие заболевания можно вылечить с помощью рентгена, и какие преимущества есть у эндоваскулярной хирургии.

НЕМНОГО ПРЕДЫСТОРИИ

Вообще история рентгенологии началась еще в 1895 году, когда ученый Вильгельм Конрад Рентген впервые обнаружил, что при прохождении рентгеновских лучей через ткани на фотопластинке формируется изображение костного скелета.Это открытие сразу же стало настоящим прорывом в медицине: рентген помог врачам увидеть органы и ткани живого человека, не прибегая к операции и разрезам. Довольно быстро рентгенография распространилась по всему миру, а уже в 1896 году первый рентгеновский снимок был сделан и в России.

Если же говорить о эндоваскулярной хирургии, то активно она начала развиваться только в 50-е годы ХХ века. Изначально ее использовали исключительно для диагностики, но вскоре это метод стал использоваться повсеместно. Преимущество эндоваскулярной хирургии заключается в том, что тут не требуются большие разрезы, а все хирургические манипуляции проводятся через пункцию (небольшой прокол в коже диаметром 1-4 мм) и подангиографическим контролем в специальной рентген-операционной.

ЗДОРОВЬЕ СОСУДОВ ПОД КОНРОЛЕМ РЕНТГЕНА

С 2012 года на базе уфимской ГКБ №21 функционирует Региональный сосудистый центр №2, и как раз в его состав входит отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения. Руководителем центра и заведующим отделения является хирург Адель Ильдарович Камилов.

– Приоритетным направлением работы нашего отделения является оказание специализированной и высокотехнологичной рентгенохирургической помощи пациентам с острым коронарным синдромом и острым нарушением мозгового кровообращения, – подчеркивает доктор.

Как уже говорилось выше, рентгенохирургия исключает открытый доступ к оперируемому сосуду. Процедура проводится через кожный прокол в бедренной или лучевой артерии под рентгеновским контролем. При введении контрастного вещества специалист получает полную информацию о состоянии сосудистой системы пациента – коронарных артерий, артерий нижних конечностей, ветвей аорты и т.д. Если какая-то часть артерии сужена или пережата из-за атеросклеротических изменений, проводится баллонная ангиопластика («раздувание»), а при необходимости – и стентирование пораженных участков артерии, которое позволяет восстановить их проходимость.

Важно отметить, что все эндоваскулярные процедуры в отделении проводятся высококвалифицированными хирургами с большим опытом работы и с использованием высокотехнологичного оборудования. Для этого в отделении установлены два современных ангиографических комплекса,поэтому одновременно помощь может оказываться как плановым, так и экстренным пациентам.

– Только за прошлый 2022 год в нашем отделении было успешно прооперировано более 2 тысяч пациентов. Кроме острых коронарных синдромов и инсультов (включая ишемический), рентгенохирургия активно используется при поражениях периферических сосудов, диабетической стопе, для эмболизации маточных артерий при миоме матки и других патологиях, – уточняет Адель Камилов. – А еще вся оказываемая медицинская помощь в нашем отделении отвечает необходимым стандартам медицинской помощи. Это подтверждается сертификатом Росздравнадзора, который наша клиника получила в 2020 году.

Ну и конечно, гордостью отделения является слаженный коллектив специалистов.

– В хорошем коллективе все контролируют, учат и воспитывают друг друга и, главное, всегда помогают друг другу. В этой взаимопомощи и заключается залог успеха любого медицинского заведения, – добавляет заведующий отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Адель Камилов.

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Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская клиническая больница №21 г. Уфа

ГБУЗ РБ Городская клиническая больница №21 г. Уфа

Лицензия № ЛО-02-02-003104 на осуществление медицинской деятельности. Выдана 21 января 2020 г. Министерством здравоохранения Республики Башкортостан

Лицензия № Л041-01170-02/00553540 на осуществление медицинской деятельности. Выдана 28 декабря 2020 г. Министерством здравоохранения Республики Башкортостан.

Лицензия № ЛО-02-01-007650 на осуществление медицинской деятельности. Выдана 03 марта 2020 г. Министерством здравоохранения Республики Башкортостан.