Как отдыхаем на майские праздники 2023 в Башкирии: сколько выходных дней, когда на работу

Как в Башкирии будут отдыхать на День труда и День Победы в 2023 году

Жителей Уфы и Башкирии в мае 2023 года ждут дополнительные выходные дни в связи с празднованием Дня весны и труда и Дня Победы. Публикуем полный список выходных и нерабочих дней.

Как отдыхаем на майские праздники 2023 в Башкирии

При стандартной пятидневной рабочей неделе в Башкирии на майские праздники ожидаются выходные и нерабочие дни с 29 апреля по 1 мая включительно. 28 апреля обычный, не сокращенный рабочий день. Следующая рабочая неделя начнется во вторник, 2 мая и будет четырехдневной. Рабочие дни – с 2 по 5 мая 2023 года включительно. При этом 5 мая – обычный, не сокращенный рабочий день.

Недавно в Башкирии появился новый официальный праздник – День поминовения и почитания. Отмечается он всего несколько лет и каждый раз утверждается новая дата. В 2023 году он приходится на 6 мая. В этот день принято посещать кладбища и проводить там субботники, дополнительным выходным днем он не является.

Сколько выходных дней в мае 2023 в Башкирии

Следующие выходные на майские праздники 2023 в Башкирии пройдут с 6 по 9 мая включительно. При стандартной пятидневной рабочей неделе жители республики выходят на работу 10 мая. 8 мая 2023 года объявлен нерабочим днем – выходной перенесли с воскресенья, 8 января, пояснили в Минтруда Башкирии.

Следующие длинные выходные после майских праздников в 2023 году ожидаются в июне. В связи с празднованием Дня России жители Башкирии отдохнут три дня подряд: 10, 11 и 12 июня. Так же 28 июня мусульмане республики будут праздновать Курбан-байрам. Праздник выпадает на среду, этот день будет выходным. В этой связи 27 июня 2023 года будет сокращенный на один час рабочий день.