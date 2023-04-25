«Пострадали маленькие дети»: самые громкие ЧП, которые происходили в Башкирии на прошлой неделе

По вине пьяного водителя едва не погибли дети. Фото: ГИБДД РБ

Минувшая неделя отметилась в Башкирии несколькими громкими происшествиями: смертельные пожары, аварии и несчастные случаи с участием маленьких деьей. Вспомним самые резонансные ЧП, которые обсуждала вся республика.

ПОЕЗД СБИЛ ГЛУХУЮ МАТЬ ДВОИХ ДЕТЕЙ

17 апреля на железнодорожной станции в Туймазах грузовой поезд насмерть сбил 34-летнюю местную жительницу. Трагедия случилась, когда женщина пыталась пересечь пути. Машинист применил экстренное торможение, но было уже поздно – несчастная получила жуткие травмы и погибла на месте.

Позже выяснилось, что женщина была глухой, поэтому и не услышала приближающийся состав. Известно, что погибшая работала санитаркой в ковид-госпитале и попала под колеса поезда, когда шла в больницу. Дома у нее остались двое маленьких детей.

В ПОЖАРЕ СГОРЕЛИ ДВОЕ МУЖЧИН

Вечером этого же дня в Бирске жители улицы Забелье заметили, что горит частный дом, и вызвали пожарных. Прибывшие спасатели обнаружили, что в доме загорелся деревянный пол, а оттуда огонь перекинулся на домашнюю утварь. Потушив возгорание, пожарные обнаружили в доме тела двух погибших мужчин 35 и 66 лет – они задохнулись в дыму. Сейчас причины и обстоятельства пожара устанавливают следователи и дознаватели МЧС.

ИЗ-ЗА ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ ЕДВА НЕ ПОГИБЛИ МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

18 апреля в Баймакском районе из-за пьяного водителя едва не погибли маленькие дети. Как рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария случилась недалеко от деревни Шулька. Водитель ВАЗ-2106 изрядно принял на грудь и сел за руль, после чего не справился с управлением. В итоге машина улетела в кювет и перевернулась. В это время в «шестерке» находились женщина и ее дети 4 и 11 лет, причем оба ребенка не были пристегнуты ремнями безопасности. К счастью, они получили незначительные травмы и ушибы и после осмотра медиками были отпущены домой. А вот с любителем пьяной езды сейчас разбираются дорожные полицейские, которые изъяли у него машину и поместили на штрафстоянку.

В УФЕ МАЛЫШ И ДВОЕ ПОДРОСТКОВ ОТРАВИЛИСЬ ГАЗОМ В КВАРТИРЕ

В Уфе трое детей – полуторагодовалый мальчик и две девочки 14 и 15 лет – отравились угарным газом в квартире жилого дома на улице Ферина в Инорсе. Как уточнили в региональной прокуратуре, инцидент произошел 19 апреля. Родители обнаружили ребят в полубессознательном состоянии и вызвали скорую. Сейчас пострадавшие находятся под присмотром врачей, их жизни ничего не угрожает.

В свою очередь надзорное ведомство в настоящий момент выясняет обстоятельства случившегося, проверяет соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

МУЖЧИНА УТОНУЛ В ЯМЕ ВО ВРЕМЯ ПРАЗДНОВАНИЯ УРАЗА-БАЙРАМ

В Советском районе Уфы в ночь на 22 апреля в глубокой яме утонул 34-летний сотрудник местной автомойки. Как рассказали в Управлении гражданской защиты столицы, сотрудники сервиса собрались, чтобы отметить Ураза-байрам. После застолья один из работников пошел выбрасывать угли из мангала и пропал. Обнаружившие пропажу коллеги предположили, что он упал в глубокую яму и вызвали спасателей. Так оно и вышло: тело погибшего обнаружили на дне ямы, на глубине почти 5 метров. Погибшего извлекли и передали сотрудникам полиции.