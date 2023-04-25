Как проходит масштабный ремонт на улице Октябрьской революции в Уфе и что об этом думают местные

На одной из самых старых улиц Уфы началась масштабная реконструкция Фото: Павел КРАЙНОВ

На улице Октябрьской революции в Уфе начался ремонт, часть дороги перекрыли, часть перекопали.

В этом году в Уфе начался долгожданный ремонт на улице Октябрьской революции. Завершить его планируют в 2024 году. Реконструкция бывшей Большой Казанской улицы включена в список подарков к 450-летнему юбилею города.

После реконструкции проезжая часть сократится до двух полос и там появится велодорожка Фото: Павел КРАЙНОВ

Мы прогулялись по одной из старейших улиц Уфы и убедились, что масштабная реконструкция действительно началась. К слову, почти все деревья, выросшие между дорогой и тротуаром уже спилили и вывезли.

На данный момент вдоль улицы устанавливают новые трубы водопровода и срубают старые деревья Фото: Павел КРАЙНОВ

О том, что улица Октябрьской революции нуждается в срочном ремонте, говорили уже давно. Некоторое время она даже была кандидатом на становление полностью пешеходной, но от этой идеи отказались. Сейчас по проекту здесь расширят тротуары до 4,5 метров и сократят проезжую часть до двух полос.

В начале апреля этого года мэр Уфы Ратмир Мавлиев поделился планами городских властей на «юбилейный объект» в своих соцсетях. Он заявил, что на улице появятся велодорожки, провода спрячут под землю, высадят крупномерные деревья, отреставрируют фасады домов, имеющих статус «объект культурного наследия» и облагородят дворы.

Многие дома находятся в аварийном состоянии или уже превратились в руины Фото: Павел КРАЙНОВ

Как именно изменится внешний облик домов и какими станут дворы, станет понятно лишь к лету следующего года. Сегодня большинство домов, расположенных на красной линии, как и их дворы представляют собой печальное зрелище. Некоторые старые особняки в аварийном состоянии, какие-то жильцы уже покинули, так как жить там попросту опасно, а какие и вовсе погорели.

Завершить ремонт Октябрьской революции планируют уже в следующем году, к 450-летию Уфы Фото: Павел КРАЙНОВ

Городские власти начали с демонтажа старых и установке новых водопроводных труб. И это как минимум странно, так как есть на Октябрьской революции дома, где вода в квартиры не проведена до сих пор, а туалет находится на улице.

Некоторые жители улицы удивлены тем, что власти начали с ремонта водопровода - в некоторых домах его никогда не было Фото: Павел КРАЙНОВ

Совершенно не понятно какая судьба ждет дома, так и не признанные историческими памятниками. Ремонтировать их за счет казны не будут, а сами жильцы такие затраты не потянут. Возможно, на юбилейные торжества их закроют баннерами?

- Давно надо было этот ремонт начинать, слишком затянули, - говорит местная жительница. – Что по итогу получится, посмотрим. Но настроены мы скептично. Они же только дорогу делают и «пешеходку». А с бараками что будет?

Часть улицы Октябрьской революции полностью перекопали и перекрыли Фото: Павел КРАЙНОВ

Еще одна местная жительница отметила, что шум и пыль от строительной техники ее вовсе не волнует.

- Сердце о другом болит. Все деревянные бараки, которые под сносом уже по 50 лет, с ними что будет? У них и статуса никакого нет исторического, но снести никак не могут. А то, что ремонтировать саму улицу начали, считаю хорошо. Своевременно и актуально для нас, - отметила жительница одного из домов на Октябрьской революции.

Часть исторических памятников превратились в развалины и уже давно были расселены. В этом доме жил когда-то знаменитый татарский поэт Сагит Рамиев Фото: Павел КРАЙНОВ

Пока ремонт и благоустройство продолжаются, часть дороги на Октябрьской революции перекрыли, и дорога уже стала двухполосной. Предполагается, что такая схема движения сохранится и в будущем.