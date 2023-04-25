Что происходит на участке строящейся в Башкирии дороги Казань-Екатеринбург

На данный момент дорожники подготавливают почву к прокладке участка трассы М-12, который пройдет по Башкирии. Фото: пресс-служба главы РБ

Недавно глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях рассказал о ходе строительства участка скоростной трассы Москва-Казань-Екатеринбург, часть которой пройдет по территории республики.

Как отметил глава республики, сдать совершенно новую магистраль планируют до конца 2024 года. На данный момент строители и дорожники укрепляют грунт и формируют земляной фундамент, забивают сваи, причем в некоторых местах аж на 14 метров.

- Почва сложная, кое-где – болотистая, часто приходится использовать новые технологии, - написал Хабиров.

Как известно, федеральная трасса М-12 Москва-Казань-Екатеринбург пройдет в обход пяти башкирских деревень - Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново, что на территории Илишевского, Дюртюлинского, Бураевского и Татышлинского районов.

В Минтрансе республики пояснили, что общая протяженность башкирского участка составит около 200 километров и соединит город Дюртюли с поселком Ачит в Свердловской области.

- Сейчас там уже выполнили устройство притрассовых дорог для проезда строительной техники, бетонных заводов, строительных городков, объездных дорог для местных жителей. На сегодняшний день выполняется движение по 5 объездным дорогам, - сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе Минтранса Башкирии.

После завершения строительства, на участке трассы М-12, проходящем по Башкирии, будет действовать более 30 путепроводов, 15 мостов, 9 биопереходов для животных. В этом году началось строительство моста через реку Белая в Бураевском районе республики длиной более 800 метров. Предполагается, что на башкирском участке будут две транспортные развязки – в Бураево и Верхних Татышлах.

КСТАТИ

В 2023 году в Башкирии планируют отремонтировать более тысячи километров автомобильных дорог, на что из бюджетов всех уровней выделят 39,9 млрд рублей. По данным регионального Минтранса на начало апреля, нормативам соответствовали более 56,7% дорог регионального и межрайонного сообщения общей протяженностью 7,7 тыс. километров. В свою очередь, федеральные трассы, проходящие по территории республики, соответствуют нормативам на 90%, а это 715 км в абсолютном выражении.

Из общей протяженности дорог, которые планируют привести в порядок, более 400 километров составляют дороги между городами и деревнями. Например, в этом году начался капитальный ремонт дороги Сибай-Акъяр в Хайбуллинском и Баймакском районах. Также дорожники возьмутся за ремонт дорог под Уфой и Стерлитамаком – за этот сезон планируют отремонтировать в общей сложности 16 участков протяженностью 40 километров.