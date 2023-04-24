В Башкирии прошли соревнования по новому адаптивному виду спорта на «смогукарах»

24 апреля в Центре спортивной подготовки имени Р.А. Баталовой встретились особенные жители Башкортостана и Татарстана. Люди с ОВЗ от 12 до 18 лет стали участниками необычного спортивного соревнования – забега на «смогукарах». Так называются авторские тренажёры Марата Ильясова, которые позволяют разрабатывать практически все группы мышц и помогают людям снова встать на ноги. Тренажеры сегодня производятся на ОЭМЗ «ТАПАРТ» (с. Абсалямово Республики Татарстан).

Инициативу Марата Ильясова поддержал Владимир Владимирович Путин в конце 2022 года. Президент подписал указ о проведении подобного мероприятия по всей стране.

— Нам нужно и дальше вместе, объединяя усилия, добиваться того, чтобы все, кто нуждается в нашей с вами поддержке, чувствовали, что они не одни, чувствовали плечо государства и плечо неравнодушных людей. Марат, вы занимаетесь очень правильным, очень благородным и очень полезным делом, — подчеркнул Путин.

Соревнования в Уфе стали уже вторыми за 2023 год. Следуя наставлению президента РФ, правительства башкирской и татарской республик провели межрегиональные соревнования на «смогукарах».

— Моя мечта — помогать всем тем, кто оказался в такой же ситуации, как я. И она сбывается с каждым таким соревнованием, — сказал Марат Ильясов в конце мероприятия.

История самого автора «смогукаров» очень вдохновляет. Попав 16 лет назад в аварию и оказавшись полностью парализованным, Марат Ильясов не только сумел встать на ноги сам, но и поддерживает людей с ОВЗ. Происходит всё это в современном оздоровительно-реабилитационном центре в Бавлах, который открылся в декабре 2020 года.

Атмосферу спортивного события дополнила фотосессия, организованная спонсором: каждый участник получил на память личную фотографию в рамке.

- Итоги соревнований нас очень радуют. Организаторам удалось собрать в этом зале людей с двух республик: более сотни спортсменов. Было разыграно двадцать два комплекта медалей, — поделилась впечатлениями представитель одного из спонсоров мероприятия Элина Горовая.

Отрадно, что адаптивный спорт в России развивается и растет. Благодаря поддержке Президента РФ, глав республик Башкортостан и Татарстан, спонсоров и партнеров мероприятия, сегодняшний спортивный забег вдохновил многих людей с ОВЗ на активность и занятия спортом. А это значит, что на следующем забеге может быть еще больше участников и спортсменов.