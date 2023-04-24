В Башкирии за убийство 31-летней чиновницы Дины Махияновой будут судить ее бывшего мужа

Погибшая Дина Махиянова // соцсети

В башкирском городе Белорецке за убийство местной чиновницы Дины Махияновой будут судить ее бывшего мужа. Следственный комитет завершил работу над уголовным делом об истязании и убийстве. Об этом 24 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, в ночь с 12 на 13 августа прошлого года Алик Махиянов на почве ревности более десяти раз ударил ножом 31-летнюю экс-супругу – сотрудницу местной администрации. Он напал на нее во дворе дома ее родителей, когда она вернулась со дня рождения подруги. От полученных ранений молодая женщина скончалась на месте происшествия. Видео убийства было опубликовано в сети.

Погибшая Дина Махиянова и обвиняемый в ее убийстве бывший муж // соцсети

После содеянного 37-летний мужчина покинул место происшествия, однако затем явился в полицию с повинной. Сейчас он находится под арестом и, как уточнили в СК, не признает вину в совершенных преступлениях.

фото: СК РБ

Через несколько дней после резонансного убийства стало известно, что в браке Алик избивал Дину, а расставшись – преследовал и грозил расправой. Девушка и ее родственники неоднократно писали заявления в полицию по этому поводу. Более того, Махиянова за несколько месяцев до своей гибели со слезами на глазах умоляла полицейских спасти ее, однако достаточных мер для того, чтобы остановить мужчину, принято не было. Из-за этого СК возбудил уголовное дело по факту возможной халатности сотрудников правоохранительных органов. Данное разбирательство все еще находится в производстве.