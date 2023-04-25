Уровень доверия – высокий: в Уфе прошла встреча миноритарных акционеров группы ВТБ

«День инвестора» с участием менеджмента ВТБ прошел в уфимском SHERATONPLAZA

На днях в уфимском отеле SHERATONPLAZA состоялся семинар для частных инвесторов, акционеров и клиентов ВТБ. В третьей по счету очной встрече с представителями банка приняли участие более 100 человек со всей Башкирии.

В ходе общения с менеджментом ВТБ клиенты и акционеры узнали о финансовых результатах за 2022 год, корпоративных событиях, ознакомились с текущей деятельностью компании и планами на ближайшее будущее. С отчетами выступили представители службы по работе с акционерами, департамента брокерского обслуживания и Консультационного совета акционеров ВТБ.

ВАЖНЕЙШЕЕ ДОСТИЖЕНИЕ

Представители группы ВТБ подчеркнули, что в сложившихся неблагоприятных условиях санкционного давления, компании удалось сохранить высокий уровень доверия своих клиентов, инвесторов и миноритарных акционеров. Именно это достижение менеджмент банка считает важнейшим итогом прошлого года.

Подводя итоги 2022 года, Управляющий региональным отделением ВТБ в Башкирии Станислав Морилов подчеркнул, что совокупный кредитный портфель банка в регионе увеличился до 127,5 млрд рублей.

- Розничные депозиты физических лиц, а это прямой показатель доверия клиентов, выросли практически на 60%. Это говорит о том, что доверие к банковской системе не только сохранилось, но и увеличилось, - пояснил Станислав Морилов.

Высокий уровень доверия к ВТБ демонстрируют и сухие цифры. По данным регионального отделения, в Башкирии по итогам 2022 года клиентская база выросла до 280 тысяч клиентов среди физических и более 19 тысяч юридических лиц.

ВЫСОКИЙ СПРОС

Руководитель службы по работе с акционерами ВТБ Владимир Хоткин подчеркнул, что очные встречи с инвесторами способствуют повышению доверия действующих и потенциальных клиентов банка. Уфа не просто так вошла в число городов, где состоялся «День инвестора» – Башкирия входит в топ-10 регионов страны по числу миноритарных акционеров компании.

В Башкирии по итогам 2022 года клиентская база выросла до 280 тысяч клиентов среди физических и более 19 тысяч юридических лиц

«В 2022 году первостепенной задачей направления по работе с акционерами было расширение каналов коммуникации с инвесторами в новых реалиях. Информирование и поддержка держателей акций способствовали сохранению тенденции роста частных инвесторов - на конец марта 2023 года их количество достигло 800 тысяч», - подчеркнул Владимир Хоткин.

Пользу таких очных семинаров для акционеров отметил и исполнительный директор Ассоциации розничных инвесторов Илья Херсонцев. Созданное в конце 2022 года объединение представляет и отстаивает интересы физических лиц, инвестирующих в экономику России.

«В прошлом году я, как член Консультационного совета акционеров ВТБ, встречался с топ-менеджментом банка. Нам очень подробно рассказали, как банк спасал свои активы и помогал клиентам в условиях давления недружественных стран. Открытый диалог позволяет правильно оценить риски и перспективы и, не спеша, сделать правильный выбор», - поделился Илья Херсонцев.

ИЗМЕНЕНИЯ НА РЫНКЕ

Стоит отметить, что после всех потрясений прошлого года в России на рынке ценных бумаг наметились определенные перемены. В частности, как отметил Илья Херсонцев, значительно увеличилось количество простых граждан, желающих инвестировать, то есть наметился высокий спрос на финансовые продукты.

Что касается Башкирии, то интерес жителей к инвестициям также увеличивается. Так, средний пакет акций ВТБ у физических лиц за год вырос на треть и на конец марта 2023 года составил примерно 1 млн акций.

– Мы видим повышенный интерес к инвестициям среди молодых людей. Если ранее основная масса акционеров ВТБ в республике была старше 40, то сегодня средний возраст – 36 лет, - рассказал Владимир Хоткин.