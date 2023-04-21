Практически все случаи молниеносные: педиатр объяснила жуткую смерть девочки из Уфы на руках мамы

Светлана Л. до сих пор не может смириться со смертью дочери. Фото предоставлено мамой Саши

В Башкирии продолжают обсуждать нашумевшую печальную историю о смерти четырехлетней малышки, которая скончалась по пути в больницу на руках у матери. Напомним, официальной причиной смерти был озвучен диагноз «Фульминантная форма менингококковой инфекции». Медики делятся печальной статистикой: в 85 процентах случаев такое молниеносное течение болезни заканчивается летальным исходом. Однако мама девочки считает, что ее дочь можно было бы спасти, если врачи сразу отвезли ребенка в больницу, а не почти 2 часа пытались поставить диагноз.

«Комсомолка» поговорила с врачом-педиатром и выяснила, чем опасно молниеносное течение менингита у детей, а главное – как заподозрить болезнь у малыша, прежде чем наступит тяжелое состояние, при котором медицинская помощь будет уже бессильна.

«ОТ ПЕРВЫХ СИМПТОМОВ ДО ЛЕТАЛЬНОГО ИСХОДА ПРОХОДИТ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ»

По словам врача-педиатра Юлии Бережанской, менингококковая инфекция действительно очень опасна для детей за счет практически мгновенного развития.

- К сожалению, практически все случаи менингококковой инфекции у детей, особенно младшего возраста, носит именно фульминантный, то есть молниеносный характер. От начала заболевания до летального исхода может пройти всего несколько часов. Появилась высокая температура, тут же появляется сыпь, возникает тяжелое состояние. Очень часто родители не успевают сориентироваться и по тактике, и по дальнейшей помощи. Отсюда и печальные последствия, - говорит врач.

Иногда первые симптомы менингита могут напоминать ОРВИ или, как в случае с Александрой, ротовирус. Поэтому лучше перестраховаться и обратиться за медицинской помощью, если малыш жалуется на сильную головную боль, боли в мышцах и суставах. Родителей также должны насторожить высокая температура при холодных конечностях, рвота, не приносящая облегчения, вялость и сонливость или наоборот излишнее перевозбуждение ребенка. У младенцев о развитии менингита может говорить набухание родничка на голове, громкий и пронзительный крик, бледная или «мраморная» кожа.

Если у ребенка появились светобоязнь, спутанность сознания, напряженность и боль в шее – это говорит уже о тяжелом состоянии. Появление на теле геморрагической (темно-красной, в виде звездочек) сыпи, говорит – очень грозный симптом, в большинстве случаев, к сожалению, медицина в таких случаях оказывается бессильной. Поэтому многие специалисты советуют вакцинацию от менингококковой инфекции, которая поможет защитить от тяжелого течения болезни.

НАПОМНИМ, С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, что все произошло еще в феврале этого года. Четырехлетняя Александра внезапно почувствовала себя плохо – у нее поднялась температура, началась рвота. Ночью состояние девочки ухудшилось, и мама, заподозрив менингит, вызвала скорую. Вот только приехала сначала одна скорая, потом вторая, а забирать ребенка в больницу никто не торопился. В итоге в инфекционную клинику Сашу повезли на реанимобиле только через почти 2 часа, но по дороге у девочки начались предсмертные судороги, а уже в самой больнице врачи диагностировали смерть. Мама Александры уверена, что ее дочь можно было бы спасти, если фельдшеры скорой помощи сразу же отвезли ребенка в больницу, и сейчас надеется добиться справедливости через следствие и суд.

Отметим, что по данному факту Следком уже возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящий момент следователи внимательно изучают результаты судмедэкспертизы и восстанавливают картину событий.