«Нам дали шанс, рисковать нельзя»: мама малышки из Башкирии, которую спасли в Москве, пожаловалась на нехватку лекарств

Сейчас Арина растет и развивается как обычный ребенок. Фото: предоставлено мамой Дианой Драгиной

Не так давно мы писали о полугодовалой малышке из Миякинского района, которая родилась с редким заболеванием печени - циррозом печени. В феврале Арину Драгину прооперировали в московском центре трансплантологии, где пересадили ей печень. Казалось бы, все самое страшное позади, но, как говорит мама девочки, вернувшись в Башкирию, они вновь столкнулись с трудностями – на этот раз с нехваткой жизненно необходимых лекарств.

«ПЕРЕЖИВАЮ ЗА ЗДОРОВЬЕ ДОЧЕРИ»

Как рассказала в беседе с «Комсомолкой» Диана Драгина, в первую очередь речь идет о дорогостоящих препаратах, которые им назначили при выписке из клиники Шумакова. Один из них помогает прижиться и не отторгаться пересаженному органу, а второй (стоимостью около 30 тысяч рублей) борется с цитомегаловирусом в организме (напомним, основной причиной ухудшения здоровья девочки стала именно цитомегаловирусная инфекция – Ред.).

- На выписке нам врач строго сказал: принимать только то, что в указаниях, никакой замены производить нельзя, это опасно для жизни. Когда же мы обратились в нашу местную поликлинику нам предложили дженерики, мол, оригинального препарата нет в наличии. У дженериков очень много побочных эффектов, и я переживаю, как бы это не ухудшило состояние моей девочки. Слишком многое мы пережили, нам дали шанс на жизнь, и нельзя сейчас рисковать, - говорит мама Арины.

Также по словам многодетной мамы все это время большинство необходимых лекарств им приходится покупать за свой счет, что довольно накладно, ведь сейчас семья живет лишь на пособие по инвалидности девочки, пока глава семейства только устроился на работу.

Мы обратились в Минздрав Башкирии с просьбой прокомментировать нехватку жизненно необходимых лекарств. В ведомстве заверили, что вопрос обеспеченности ребенка препаратами находится под контролем, и в ближайшее время все необходимые лекарства девочка обязательно получит.

«ПРОИЗОШЛО НАСТОЯЩЕЕ ЧУДО»

Напомним, что история маленькой Арины – это настоящее чудо. В декабре девочка попала в реанимацию с серьезным ухудшением здоровья. Врачи уже не верили в благоприятный исход и готовили родственников к печальному финалу, но неожиданно перед самым новым годом Арина пришла в себя и с тех пор начала идти на поправку. Ребенка смогли перевезти в московскую клинику и провести операцию, после которой Арина также очень быстро восстановилась, а в марте уже вернулась домой – в родную Кекен-Васильевку.

– Дочка растет, играет, улыбается. Очень хочется верить, что весь этот кошмар позади, и с Ариной все будет хорошо, – рассказывает Диана Драгина.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием событий.