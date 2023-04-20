В Уфе полуторагодовалый мальчик и две девочки 14 и 15 лет отравились газом в квартире

Отравившихся газом детей доставили в больницу Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Уфе трое детей – полуторагодовалый мальчик и две девочки 14 и 15 лет – отравились угарным газом в квартире жилого дома по улице Ферина, 24/2. Инцидент произошел 19 апреля. Об этом сообщила прокуратура Башкирии.

По данным ведомства, пострадавший детей доставили в больницу №17. Сейчас они находятся под наблюдением врачей. «КП-Уфа» обратилась в Минздрав республики, чтобы выяснить, в каком состоянии находятся пациенты

Прокуратура сейчас выясняет обстоятельства случившегося, проверяет соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасного использования и содержания газового оборудования.

– В частности, будет дана правовая оценка деятельности управляющей компании в сфере обеспечения технического диагностирования и ремонта газового оборудования, а также содержания вентиляционных каналов, – пояснили в правоохранительном ведомстве.

По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Напомним, в конце прошлого года в той же Уфе газом отравилась целая семья из пяти человек.