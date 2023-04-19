Названы районы Башкирии с самым высоким уровнем заболеваемости раком

Уже в 2023 году онкологические заболевания выявили у более 2 тысяч жителей региона Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным Минздрава Башкирии в 2022 году в республике впервые выявили 12 494 случая онкологических заболеваний у пациентов.

Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии, самый высокий уровень заболеваемости онкологией по итогам 2022 года зарегистрирован в Буздякском, Бижбулякском, Балтачевском, Альшеевском, Чекмагушевском и Кушнаренковском районах.

В свою очередь, наименьшее число злокачественных новообразований было выявлено у пациентов в Абзелиловском, Баймакском, Бурзянском, Зианчуринском, Стерлитамакском районах и в Нефтекамске.

Как оказалось, самому возрастному пациенту с онкологией 98 лет – у нее диагностировали рак молочной железы. А самому маленькому пациенту всего четыре месяца от роду и у малыша редкий вид рака – злокачественное новообразование заднего средостения. Оба пациента – жители Уфы.

Рассказали в Минздраве Башкирии и о самых распространенных видах онкологических заболеваний, которые выявляют у жителей республики. По данным за прошлый год чаще всего фиксировались рак молочной железы, рак кожи, рак легкого, рак предстательной железы, рак толстого кишечника, рак желудка и рак тела матки.

Всего в 2022 году было зарегистрировано 12 949 случаев онкологии, из которых рак молочной железы – 1687 случаев, рак кожи 1302 случая, рак легкого подтвердился в 1151 случае, рак толстого кишечника – 1666 случаев, рак предстательной железы – 918.

Уже в этом году, с января по апрель, специалисты зарегистрировали 2327 случаев онкологических заболеваний. Из них молочной железы – 357 случаев, рак предстательной железы – 243 случаев, рак кожи – 236 случая, рак толстого кишечника – 263 случая, рак легкого – 201 случай.

В Минздраве Башкирии отметили, что на сегодняшний день самые редкие виды онкологических заболеваний, выявленных в 2022 году – это рак вилочковой железы, рак спинного мозга, рак сердца и средостения.