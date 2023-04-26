От масштабной стройки к высоким наградам: как появился старейший в Уфе нефтеперерабатывающий завод

Уфимский нефтеперерабатывающий завод – одно из первых предприятий нефтехимического комплекса «Башнефти». На фото: общий вид строительной площадки УНПЗ, 1937 год

В этом году исполняется 85 лет со дня запуска Уфимского нефтеперерабатывающего завода (УНПЗ), ставшего одним из первых предприятий нефтехимического комплекса «Башнефти» (входит в НК «Роснефть») и первым НПЗ в столице республики. Необходимость его строительства была продиктована успехами в разведке и добыче «черного золота» на территории Башкирии, а запуск послужил отправной точкой в превращение региона в один из индустриальных центров Советского Союза.

«Комсомольская правда-Уфа» запускает серию публикаций о знаменитом УНПЗ, который башкирские нефтяники с теплотой называют «старый завод». И пусть никого не смущает солидный возраст предприятия – сегодня здесь используются передовые технологии по переработке сырья, из которого получают высококачественный бензин, дизельное топливо и мазут.

ПЕРВЫЙ ЗАВОД ПОД УФОЙ

Вообще, если быть последовательным, то история завода началась в 1932 году – с первого фонтана Ишимбайской нефти. Нефть добывалась по тем временам в больших объемах, и, естественно, ее нужно было перерабатывать. Изначально был сооружен завод в самом Ишимбае: это было удобно, но главной проблемой была доставка нефтепродуктов до железной дороги, которая проходила через Уфу. Поэтому было решено строить нефтеперерабатывающий завод в столице Башкирии.

Так выглядела первая очередь УНПЗ в конце 1930-х

Стоит отметить, что строительство УНПЗ проходило в непростых условиях. Первые работы по расчистке площадки для будущего предприятия и установке оборудования начались осенью 1935 года. Сложности возникали практически по всем направлениям. Не хватало квалифицированных кадров, были проблемы с транспортировкой стройматериалов и оборудования, обеспечением электроэнергии и бытовыми условиями для рабочих.

Активная фаза строительства началась весной 1936 года. Тогда помимо основной для нефтеперерабатывающего производства атмосферно-вакуумной трубчатки (АВТ), рабочие монтировали установки крекинга и риформинга, строились специальные резервуары для нефтепродуктов, началось строительство ТЭЦ. Благодаря самоотверженному труду строителей и первых сотрудников предприятия, первые тонны бензина прямой перегонки были получены 20 июня 1938 года. С этого дня и начинается славная история Уфимского нефтеперерабатывающего завода и бурного развития рабочего поселка Черниковка.

Постепенно рабочий поселок преобразился и стал одним из крупнейших районов Уфы. Параллельно с заводом здесь строились жилые дома для будущих рабочих, появилась техническая школа для подготовки кадров, был построен клуб «Нефтяник». Еще до запуска УНПЗ, в 1936 году заработала специальная центральная лаборатория по изучению нефти с опытной установкой.

ВОЕННЫЕ ГОДЫ И ВЫСШАЯ НАГРАДА

Особый период в истории УНПЗ – годы Великой Отечественной войны. С августа 1941 года на предприятии запустили комплекс водородно-изооктанового цикла, позволяющий производить качественное авиационное топливо. Вклад башкирских нефтяников в обеспечение подразделений Красной армии топливом невозможно переоценить. В 1941-1945 годах УНПЗ дал фронту 1,05 млн тонн горючего.

Выполняя воззвание советского правительства «Все для фронта, все для победы», заводчане к началу осени 1941 года увеличили переработку всех видов сырья на 40 процентов, выработку продукции на 120%, специальной продукции – на 170%. Ушедших на фронт мужчин на установках заменили женщины, дети и пенсионеры.

В годы Великой Отечественной войны на заводе, которому тогда присвоили номер 417, продолжалось строительство и осваивались новые технологии. Например, было освоено производство собственного твердого реагента для цеха высокооктанового топлива. Именно в те непростые годы строительство УНПЗ было официально завершено.

Центральная лаборатория по изучению нефти с опытной установкой на УНПЗ заработала в 1936 году.

Трудовые подвиги продолжились и после окончания Великой Отечественной войны. До конца 1940-х годов были введены вторая и третья очереди предприятия, ставились новые рекорды. В 1948 году «старый завод» получил высшую награду Советского Союза – за трудовые успехи коллектив Уфимского нефтеперерабатывающего завода был удостоен Ордена Ленина.

В ПАМЯТИ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ

Знамя пионеров уфимского нефтеперерабатывающего комплекса вслед за ветеранами Великой Отечественной подняли их ученики. Они успели поработать под началом очевидцев строительства УНПЗ и переняли от них «стахановский дух». Воспоминаниями о старших товарищах в беседе с «Комсомолкой» поделился председатель Совета ветеранов УНПЗ Фаяз Гандалифович Хисаев.

Комсомольско-молодежная бригада А.Ф. Файзуллиной на УНПЗ в 1944 году

- Помню, рассказывали мне, что уже 23 июня 1941 года в парткоме завода с самого утра лежали 147 заявлений об отправке на фронт. На место ушедших пришли женщины и дети. Мне рассказывали, как они по 18-20 часов работали на коксо-очистительной установке на ТЭЦ, - вспоминает Фаяз Хисаев.

Сам Фаяз Гандалифович долгие годы проработал на «старом заводе» и дослужился до начальника топливного производства. При его непосредственном участии уже в поздний советский период проходила модернизация оборудования и внедрение новых технологий. Перед уходом на заслуженный отдых он совместил свою основную профессию нефтепереработчика с работой на ТЭЦ – некоторое время он работал там ведущим инженером.

Продолжение следует