Памятник Шаймуратову и лестница на шихан: что интересного построили в Башкирии в 2022 году

Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Несмотря на общие сложности, в плане развития городской инфраструктуры 2022 год стал для жителей Башкирии по-настоящему интересным. В республике появилось достаточно объектов, которые делают жизнь простых людей чуть приятнее. Но вот из таких мелочей и складывается отношение к происходящему вокруг.

ПАМЯТНИК ШАЙМУРАТОВУ В УФЕ

Это безусловный лидер нашего списка. Даже если не брать во внимание патриотическую часть (а она здесь очень важна!), то на Советской площади уже давно напрашивались изменения. Еще три года назад она была огромной парковкой для чиновников, а сейчас это прекрасное место притяжения горожан и гостей Уфы. Именно так концептуально и должна выглядеть площадь в центре города-милионника.

ПАРК «КАШКАДАН»

Фото: Рустем АХУНОВ

Главное событие лета для жителей микрорайона Сипайлово. Унылое озеро почистили, а пространство вокруг него наконец-то облагородили. Летними вечерами здесь собираются тысячи уфимцев, гуляющих вдоль водоема. Возможно, прямо сейчас парку не хватает «жизни» из-за некоторых недоделанных моментов, но выглядит это место многообещающе.

МУЗЕЙ «ШУЛЬГАН-ТАШ»

Фото: администрация главы Башкирии

Важное для любителей истории и туристов место. Современный музей в Бурзянском районе. Подразумевается, что он будет принимать гостей вместо оригинальной пещеры с репродукциями наскальной живописи. Дело в том, что постоянные толпы посетителей плохо влияют на микроклимат горного объекта, поэтому весь поток туристов перенаправили в музей.

ПЛОЩАДЬ С СУХИМ ФОНТАНОМ В НЕФТЕКАМСКЕ

Фото: vk.com

Иногда кажется, что этот небольшой город на западе Башкирии по качеству и количеству городских пространств опережает Уфу. Осенью в городе появился сухой фонтан с облагороженной площадью перед ГДК. Раньше такие объекты появлялись только в столице, а теперь они становятся обыденными и для городов поменьше.

ЛЕСТНИЦА НА ШИХАН ТОРАТАУ

Фото: vk.com

Замыкает наш список неочевидный, но очень важный объект. В последнее время власти республики продвигали геопарк «Торатау». Его важной частью является одноименный шихан, на который, честно говоря, было непросто забраться даже молодым. Дело в том, что прежде у горы не было даже промаркированного маршрута подъема, поэтому туристы забирались наверх по всем сторонам. В 2022 году здесь появилась комфортная лестница с площадками для отдыха, поэтому забраться на шихан Торатау сможет и пожилой человек.