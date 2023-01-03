Самые горячие снегурочки Уфы и Башкирии-2023

Представляем подборку самых ярких новогодних образов от жительниц Уфы и Башкирии. Фото: соцсети

С наступлением Нового года пользователи социальных сетей выложили сотни фотографий на своих страницах, где они запечатлены в праздничных образах. Используя специальные хэштеги, пользовательницы из Уфы устроили негласное соревнование за звание самой горячей снегурочки. Снимки делали как профессиональные фотографы в студиях, так и любители в обычной обстановке. Главное отличие – новогоднее настроение.

«Комсомолка» изучила самые популярные посты в социальных сетях на новогоднюю тематику и определила собственный топ образов. В подборку попали и профессиональные модели и просто любительницы хороших нарядов, сделавшие фото в новогоднем антураже.

Самые яркие наряды, в которых уфимки встречали Новый год, как оказалось, вовсе не «кафтаны снегурочки». Любительницам и профессиональным моделям удалось куда больше раскрыть образ роковой красотки, облачившись в вечерние платья. Хотя были и вполне милые и улыбчивые «внучки Деда Мороза».

Например, на этом фото, сделанном в профессиональной студии, снегурочка выглядит достаточно ярко и интересно. Хотя и скромно.

Образ этой снегурочки вышел интересным и оригинальным. Фото: соцсети

Многие жительницы Уфы предпочли скорее создать новогоднюю атмосферу своему снимку для соцсетей, чем наряжаться в кричащие и откровенные наряды. А что для этого нужно? Правильно, Дед Мороз, елочка и подарки.

Главное в новогодней фотографии - атмосфера. Фото: соцсети

Но как оказалось, образов роковых красоток и светских львиц в соцсетях под «уфимской» геолокацией куда больше. Вы только посмотрите на это золотое платье сердцеедки из Уфы!

Новогодний образ можно создать и без костюма внучки Деда Мороза. Фото: соцсети

Вызвать восторг и восхищение, к слову, способны башкирские красавицы и используя простые, но насыщенные образы. Как жительница Бирска, финалистка конкурса красоты для замужних женщин и мам «Королева Башкортостана 2023» Татьяна Гайсина.

На фото: Татьяна Гайсина, финалистка конкурса красоты «Королева Башкортостана 2023». Фото: соцсети

Среди уфимских светских львиц не устарело и то самое, классическое, маленькое черное платье. По своему усмотрению наши девушки добавляют этот образ, как например на этом фото. Новогодний антураж не только не отвлекает внимание от модели, но и подчеркивает ее образ.