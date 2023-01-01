Концерт на фестивале, праздничные манты и салюты: как встретили Новый год 2023 знаменитости из Башкирии

Фото: Соцсети Радика Юльякшина и Гульназ Асаевой

Вот и наступил Новый год. Тысячи граждан Башкирии проводили, без сомнения, непростой 2022-ой в кругу родных и друзей. Но как же отметили приход 2023-го знаменитости республики? Об этом – в материале «Комсомолки».

РАДИК ЮЛЬЯКШИН

Известный певец Радик Юльякшин, известный широкой публике под псевдонимом Элвин Грей, закончил свой 2022 год ярко и с помпой. Незадолго до боя курантов артист дал концерт в Уфе на площади Гостиного Двора в рамках фестиваля Terra Zima.

После выступления музыкант записал поздравительное видео для поклонников во время прогулки по улицам башкирской столицы в компании супруги Инзили.

– Хотели бы пожелать вам счастья. Чтобы рядом были родные и любимые. Мы вам желаем только добра. Давайте жить мирно. Ура! – так поздравил фанатов Юльякшин.

ГУЛЬНАЗ АСАЕВА

В 2021 году у певицы Гульназ Асаевой произошло, наверное, самое главное событие в ее жизни – рождение дочери Дины. Равно как и в прошлом году, артистка отметила приход 2023-го хоть и без особого размаха, но зато уютно и по-семейному: из компании – только супруг Вильдан и повзрослевшая на год дочурка, из еды – домашние салаты и фрукты, шампанское – только безалкогольное.

АЙДАР ГАЛИМОВ

Мэтр башкирской эстрады Айдар Галимов не особо афишировал у себя в социальных сетях подробности того, как отпраздновал приход 2023-го. Из малочисленных публикаций стало ясно, что он проводил 2022 год в тесном семейном кругу. Его с супругой Зилей приехала навестить дочь Айгиза, которая тоже является певицей. После встречи с родителями она написала трогательный пост, в котором выразила любовь и благодарность к ним.

РУСТАМ НАБИЕВ

Для потерявшего обе ноги во время обрушения казармы в Омске уфимца Рустама Набиева ушедший 2022-ой стал годом значимого достижения. Меньше месяца назад ему удалось покорить вершину африканского континента – гору Килиманджаро.

Экспедиция едва не стоила ему жизни, но, несмотря на трудности, ему удалось вернуться домой. Новый год блогер отпраздновал в кругу своей большой семьи. После боя курантов Набиев с родней направился во двор и запустил с ними фейерверки.

ЛЯЙСАН УТЯШЕВА

Прямо перед Новым годом известная телеведущая Ляйсан Утяшева вместе со своим мужем шоуменом Павлом Волей и детьми отправилась в гости к дедушке и бабушке в Альшеевский район – в село Раевка, которое она однажды назвала своим местом силы.

По сложившейся традиции, семья Утяшевой принялась готовить к Новому году праздничные манты. В готовке, как отметила телеведущая, приняло участие три поколения семейства.

– Когда тарелки гремят – такое счастье, так классно, так здорово! – прокомментировала предпраздничную суету на кухне Ляйсан Утяшева.