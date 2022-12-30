Друзья отзываются об Артуре Б. как осторожном и внимательном водителе. Фото: соцсети

Стали известны личности вахтовиков из Башкирии, которые разбились в жутком ДТП в Самарской области. Напомним, трагедия произошла утром 29 декабря неподалеку от села Камышла. Мужчины ехали в автомобиле Lada Kalina по трассе М-5 «Урал», когда неожиданно машина потеряла управление, выехала на встречную полосу и врезалась во встречный «КамАЗ». От удара легковушку буквально разорвало на части и отбросило далеко на обочину. Все, кто находились внутри, мгновенно погибли – спасателям пришлось разрезать искореженный металл, чтобы извлечь их тела.

После удара грузовика легковушку разорвало и отбросило на обочину. Фото: ГИБДД по Самарской области

ВЫРОСЛИ ВМЕСТЕ В ОДНОМ СЕЛЕ

Как выяснилось, все погибшие из Lada Kalina оказались уроженцами Башкирии – жителями села Идельбаково Зианчуринского района. Первым страшную новость сообщил глава администрации Дамин Юланов.

- Парни работали вахтовым методом в Москве, возвращались домой с вахты. Со стороны администрации будет оказано содействие в доставке тел погибших и в организации похорон. Приносим свои глубокие соболезнования родственникам погибших, - написал чиновник у себя на странице в социальных сетях.

Водитель "КамАЗа" не пострадал. Фото: ГИБДД по Самарской области

За рулем отечественной легковушки находился 33-летний Артур Б. Друзья мужчины в голос твердят, что он был очень аккуратным и ответственным водителем, поэтому вряд ли мог превысить скорость или пойти на обгон, тем самым спровоцировав смертельное ДТП. В свою очередь, очевидцы аварии отмечают, что в тот день трасса была вычищена от снега, хотя было скользко из-за гололеда.

- Эх, брат, ну как же так. Столько планов было, столько сил и желания жить. Спи спокойно, - скорбят близкие погибшего мужчины.

Пассажирами «Калины» стали друзья, с которыми Артур вырос в одном селе и с которыми же вместе отправился в Москву на подработку: Ринат Т., Артур Д., Владимир Ш. и Данил В. Все они ехали домой к семьям, чтобы вместе встретить Новый год. Односельчане до сих пор не могут поверить, что пятерых цветущих молодых мужчин больше нет в живых.

Дома Данила В. ждала его родная сестра. Фото: соцсети

- Какое горе! Спешили домой, к близким и любимым, хотели заработать к празднику, чтобы порадовать семью, а что в итоге? Всем родственникам сил и терпения, а парням вечная память, - соболезнует Гульнара Д.

- Мой родной единственный брат! Как же теперь я буду без тебя? – не может сдержать слез сестра погибшего Данила Марина В.

Владимир Ш. отправился на заработки в Москву, чтобы порадовать семью. Фото: соцсети

ОФИЦИАЛЬНО

Сейчас обстоятельства смертельного ДТП устанавливает Госавтоинспекция Самарской области. Также к расследованию подключилась и прокуратура Сызранского района Самарской области. Сотрудники надзорного ведомства оценят работу лиц, ответственных за содержание данного участка дороги. По результатам проверки будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.