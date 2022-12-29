Чем запомнился 2022 год жителям Башкирии

Фото: Рустем АХУНОВ

Уходящий год для жителей Уфы и Башкирии запомнился прежде всего событиями всероссийского масштаба. Но по итогам 2022 года есть что вспомнить и на региональном уровне. «Комсомолка» представляет собственный топ событий в республике, так или иначе обсуждаемых жителями и повлиявших на нашу жизнь.

ЛЮДИ, КОТОРЫХ ОБСУЖДАЛИ

В середине февраля уходящего года на пост главы уфимской администрации был назначен экс-мэр Нефтекамска Ратмир Мавлиев. Он заменил ушедшего после года работы Сергея Грекова. Последний сначала стал представителем Башкирии в Москве, а затем и вовсе ушел с госслужбы.

14 февраля 2022 года 36-летний Ратмир Мавлиев был назначен и.о. мэра Уфы, а 16 марта его на этом посту утвердили депутаты Горсовета. Новый сити-менеджер (между прочим, самый молодой за всю историю города – Ред.), в тот день не подписал контракт, так как у него не было соответствующего уровня доступа к гостайне, а также не вышел к журналистам, ожидавшим его в коридоре мэрии.

Первую масштабную пресс-конференцию уфимский мэр организовал лишь в начале лета. Он два часа отвечал на вопросы журналистов и клятвенно обещал решить те или иные вопросы. Основной темой обсуждения стал предстоящий 450-летний юбилей города, который Уфа будет отмечать в 2024 году.

Стоит отметить, что за неполный год Мавлиева на посту в Уфе после ремонта и благоустройства открылись Демский парк, зона отдыха и парк Кашкадан и была оформлена тропа здоровья в рамках проекта «Уфимское ожерелье».

Еще один член команды главы Башкирии, кого обсуждали в уходящем году – вице-премьер Азат Бадранов. В конце сентября он завил, что отправляется добровольцем в зону проведения специальной военной операции на Украине. В эксклюзивном интервью для «КП-Уфа» он объяснил причины своего решения и рассказал, как на него отреагировали в семье и на работе.

Поскольку Азат Бадранов не служил в армии и не проходил подготовку на военной кафедре, его отправка в зону боевых действий несколько затянулась. Он проходил обучение на базе Росгвардии под Уфой и еще без малого полтора месяца исполнял свои обязанности. 10 ноября 2022 года вице-премьер правительства Башкирии отправился к месту службы в качестве замполита добровольческого батальона имени генерала Шаймуратова.

В конце года глава республики Радий Хабиров в интервью государственным СМИ заявил, что Азат Бадранов – действующий вице-премьер правительства Башкирии. Часть его обязанностей временно возложат на Азамата Абдрахманова.

Прямо перед Новым годом бойцов башкирских добровольческих батальонов имени Шаймуратова и Доставалова посетил глава Башкирии Радий Хабиров. В своих социальных сетях он выложил фото с Азатом Бадрановым и заявил, что гордится своим другом.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ВУЗ

В 2022 году завершился запущенный годом ранее процесс объединения двух башкирских вузов в один - Башгосуниверситет и Уфимский авиационный в единый Уфимский университет науки и технологий. Автором этой идеи были глава региона Радий Хабиров и экс-руководитель его администрации Александр Сидякин.

В июле уходящего года указ о создании нового вуза на базе БашГУ и УГАТУ подписал министр образования России и объединение было официально завершено. После небольшого переходного периода 1 ноября 2022 года и.о. ректора университета был назначен Вадим Захаров.

В своих интервью в течение года Радий Хабиров неоднократно комментировал решение об объединении двух вузов в один. Он заявлял, что решение было сложным, но необходимым. Руководитель региона даже как-то пошутил, что преподаватели Института права БашГУ «предали его анафеме». Напомним, до прихода в политику Хабиров работал преподавателем на юрфаке БашГУ, который позднее стал Институтом права.

Комментируя инициативу об объединении БашГУ и УГАТУ, Хабиров неоднократно говорил, что только таким способом можно укрепить научную базу в регионе и получить внушительное финансирование от федерального центра. Объединенный суперуниверситет принял участие в грантах по программе «Приоритет 2030» и получил гарантированный увеличенный бюджет на науку на ближайшие годы.

СУДЫ НАД ХОККЕИСТАМИ

Было в 2022 году в Башкирии и событие, которое активно обсуждалось на всероссийском уровне. Трое хоккеистов, выступавших в разное время в составе уфимского «Салавата Юлаева», были осуждены за дачу взятки. Форвард СКА Михаил Воробьев, нападающий ханты-мансийской «Югры» Владислав Лукин и безработный ныне голкипер Анвар Сулейманов признались в покупке военных билетов.

Скандал с покупкой военных билетов начался с задержания экс-игрока «Салавата», голкипера Ивана Федотова. В начале июля его задержали в Санкт-Петербурге и доставили в военкомат. Именно тогда стало известно, что правоохранительные органы «раскрутили» схему купли-продажи военных билетов и водительских прав, посредником которой был по версии следствия экс-сотрудник ГИБДД по Башкирии Фарит Самигуллин. За вознаграждение он «помогал» спортсменам получить заветный «военник».

В итоге, на суде все трое воспитанников «Салавата» признали свою вину и раскаялись. Ленинский районный суд Уфы приговорил голкипера Анвара Сулейманова к пяти годам лишения свободы условно. Нападающий СКА Михаил Воробьев был приговорен к штрафу в 2 млн рублей, а Владислав Лукин к штрафу в 2,2 млн рублей.

ПОЖАР В ТЦ «МЕРКУРИЙ»

Не обошлось в 2022 году в Башкирии и без трагических событий. 9 сентября в ТЦ «Меркурий», известном в прошлом как «Колхозный рынок» вспыхнул пожар. Возгорание началось на третьем этаже первого корпуса, а затем огонь перекинулся на соседний, второй корпус. Посетителей было немного, их и продавцов магазинов успели эвакуировать, никто при пожаре не пострадал. Сам же пожар тушили 36 часов, и даже использовали для этого пожарный вертолет.

Спустя почти три месяца после крупного пожара торговый комплекс постепенно начинает оживать. Пламя не добралось до третьего корпуса, поэтому там продолжают работать все магазины, а совсем скоро откроется и кинотеатр.

На данный момент причину пожара пока никто официально не озвучил. Материалы расследования МЧС передали в полицию, так как имеются основания полагать, что это мог быть поджог. МВД по Башкирии проводит проверку по этим материалам, назначены дополнительные экспертизы. Лишь после получения их результатов будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

РЕЗОНАНСНОЕ ДТП НА УЛИЦЕ АВРОРЫ В УФЕ

В уходящем году в Башкирии было немало резонансных ДТП, которые шокировали жителей республики. Самым обсуждаемым стала трагедия на улице Авроры в Уфе. 27 июля 28-летняя Дарья Сорокина за рулем Nissan Juke прямо на пешеходном переходе насмерть сбила 39-летнюю женщину и ее четырехлетнего сына. Известно, что мать с ребенком переходили дорогу на зеленый для пешеходов сигнал светофора, а водитель якобы отвлеклась на кормление ребенка грудью. В результате столкновения женщина и ее ребенок скончались на месте. По некоторым данным, смерть наступила мгновенно.

Позже сотрудники дорожной полиции выяснили, что водительница иномарки перепутала педали газа и тормоза, из-за чего столкновения не удалось избежать. Видео момента смертельного наезда на мать с меленьким ребенком моментально разлетелось по соцсетям и вызвало шок у уфимцев.

В октябре Кировский районный суд принял решение о прекращении уголовного дела на основании примирения сторон. Супруг и отец погибших заявил об отсутствии у него претензий к Дарье Сорокиной. Но с этим не согласилась прокуратура и уголовное дело было возвращено в суд.