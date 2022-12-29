В Уфе в преддверии Нового года торжественно открыли новый парк и каток

Фото: ГК "Третий трест"

25 декабря в экогороде «Яркий празднично открыли новую площадку для семейного отдыха – оформленный в новогодней тематике парк. Сердцем парка стал каток, где любой желающий может весело провести своего время с родственниками или друзьями.

ЗИМНЯЯ СКАЗКА

По случаю торжественного открытия одна из крупнейших строительных компаний Уфы «Третий трест» подготовила яркую программу для детей и их родителей. Ровно в 18:00 все гости окунулись в атмосферу зимней сказки.

Для разминки организаторы подготовили выступление воспитанников Федерации фигурного катания на коньках Башкирии, изюминкой которого стал мастер-класс от именитой республиканской фигуристки Дарьи Брылевой, продемонстрировавшей всю красоту своего вида спорта.

Фото: ГК "Третий трест"

Пришлись по душе малышам и эстафеты. Каждый рвался во что бы ты ни стало победить. Но проигравших в этот вечер не было, так как вкусные подарки достались абсолютно всем участникам.

- Нашей дочке пять, она в настоящем восторге. Никогда еще не видела, чтобы она так, сломя голову, куда-то бежала, - смеется мама одной из девочек. – Праздник, конечно, крутейший. Мы успели и на катке поучаствовать, а потом и за катком призы пособирать.

Действительно, пока проходило основное зрелище, один из спонсоров мероприятия устроил игровую зону для тех, кто пришел без коньков. В общем, скучать никому не давали.

Если же не хочется соревноваться, то по периметру парка работали аниматоры. Тут вам и большой милый котик, который не оставлял равнодушным никого, и снежинки, и другие сказочные существа.

А какой же выбор был для любителей пофотографироваться. Мало того, что сам парк ярко освещается огоньками, так было продумано и много фотозон с ледяными скульптурами. И, конечно же, не обошлось без красивой елочки. Чтобы сделать снимок на ее фоне, многим приходилось простоят в очереди.

Фото: ГК "Третий трест"

МОРОЗ НЕ ЧУВСТВОВАЛСЯ

- Я сам из центра Уфы, здесь в «Ярком» живут друзья, - рассказывает молодой отец, представившийся Андреем. – В том году у них в соцсетях видел, какой классный праздник на открытии был. Понравилось. Попросил, чтобы на этот раз мою семью обязательно позвали. На самом деле мало вот таких ледовых детских представлений в городе. А тут еще и парк очень приятный. Он, вроде, и небольшой, но такой уютный. Нравится сюда в гости приезжать.

Завершилось все праздничным салютом под крики «С Новым годом!». Но даже после этого гости мероприятия не торопились расходиться, всем хотелось опробовать лед и лично ощутить удовольствие от катания на коньках.

Фото: ГК "Третий трест"

К слову, каток будет работать ежедневно. Для удобства организован прокат коньков, также всегда можно перекусить, выпить горячий чай и кофе. Парк и каток в экогороде «Яркий» - идеальное место для того, чтобы выбраться сюда с детьми и душевно провести выходные.

Организаторы обещают, что яркие мероприятия обязательно будут и впредь. Так, уже 1 января состоится традиционный «Забег желаний», где каждый в 12:00 первого дня года сможет пробежать заветные 2023 метра для исполнения своего самого сокровенного желания. Такой шанс упускать нельзя. До скорой встречи в парке в «Ярком»!