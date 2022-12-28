Для уличных собак предлагаются удобный вольеры, персональный выгул и даже дрессировки Фото: Рустем АХУНОВ

До Нового года осталось несколько дней. Кто-то будет отмечать этот праздник дома вместе с семьей, кто-то отправиться к друзьям или родственникам, а кто-то уже запланировал провести новогодние каникулы за городом – на горнолыжной базе. А кто-то и вовсе отправится встречать Новый год на заграничный курорт. Но что делать, если у вас дома остается домашний питомец – кто приглядит за ним? На помощь придут зооняни и зоогостиницы.

ДОБРЫЕ СОСЕДИ И ДРУЗЬЯ

Конечно, оптимальный вариант – попросить приглядеть за вашей собакой, кошкой или любимой морской свинкой кого-то из родственников, друзей или соседей. Многие с радостью согласятся выгулять животное и покормить его за символическую плату или вовсе бесплатно. Тут тоже могут быть свои нюансы: например, старенькая соседка может забыть выгулять вашего лабрадора, и вернувшись домой, вас ожидает долгая и утомительная уборка. Или вашему коту вместо дорогого профессионального корма кинут рыбью голову и нальют молока, после чего придется долго и дорого лечить животное у ветеринара.

Если таких сердобольных помощников в окружении нет, или вы хотите быть уверены в тщательном и внимательном уходе, стоит рассмотреть другие варианты.

Соседи и родственники с радостью согласятся погулять с вашим питомцем, но могут накормить его вкусняшкой со стола, а это чревато проблемами с желудком Фото: Рустем АХУНОВ

Передержка для животных в Уфе

На сайтах объявлений представлено множество вариантов домашней передержки для животных – от крупных пород собак до рыбок и хомяков. Цены самые разные: например, всего за 150 рублей в сутки одинокая студентка с радостью приютит вашу кошку или собаку небольшой и неагрессивной породы. Животное обещают окружить теплотой и лаской, кормить по расписанию и только разрешенными продуктами (их желательно привезти сразу или отдельно оплатить их покупку), регулярно выводить на прогулку и каждый день присылать фотоотчет о том, как чувствует себя четвероногий любимец.

Есть и «люкс»-варианты. Например, кинолог и грумер с огромным стажем работы и ветеринарным образованием готов принять на передержку абсолютно любое животное. Сутки передержки для собак и кошек обойдутся хозяину от 500 до 1500 рублей (в зависимости от размера и характера питомца). Для грызунов и птиц ценник куда демократичнее – всего 300 рублей в сутки, а для рептилий, рыб и насекомых (например, вашего любимого мадагаскарского таракана или тарантула) найдется теплое уютное местечко всего за 200 рублей в сутки. Важное уточнение: если неожиданно вашему питомцу станет плохо, ему сделают укол или поставят капельницу.

Не забудьте принести ветпаспорт с отметками о прививках и обработках от гельминтов. Фото: kotyort.ru

- Я искала, куда можно оставить двух котов на новогодние праздники. Сначала стала обзванивать гостиницы для животных. Но мне показалось, что дорого: 350-400 рублей за одного питомца, это порядка 800 рублей в сутки, а уехать я могла почти что на месяц. К тому же, животных там держат в боксах или клетках, что для моих котов непривычно, ведь они живут в частном доме на условиях вольного выгула, - делится своим опытом поиска передержки уфимка Анастасия Пигулина. – Решила искать варианты на «Авито» и «Юле». Объявлений оказалось много, по цене многие дешевле. Сначала звонила по тем, у которых много фото и положительных отзывов. Но, во-первых, по деньгам получалось почти то же, что и в гостиницах, а во-вторых, у многих было уже заняты новогодние праздники. В итоге отозвались две женщины, я выбрала ту, что активнее общалась. Цена вопроса: 100 рублей за кота в сутки. Привезла в назначенный день животных ей домой, с лотками и кормом. Обозначила свои пожелания по питанию, рассказала про особенности их характера. Оказалось, что у женщины дома уже находятся на передержке несколько кошек. При этом специфического запаха или каких-то других неприятных моментов я не заметила. Она сразу начала общаться с котами, уточнила, можно ли давать им еду со стола, я перевела оплату и на этом мы распрощались. Сейчас коты у нее, периодически она присылает фото и рассказывает о том, что делают питомцы.

Зоогостиницы в Уфе

Если вы предпочитаете, чтобы за время вашего отсутствия, домашний питомец чувствовал себя максимально вольготно и комфортно, можно воспользоваться услугами зоогостиниц, тем более что в Уфе представлен большой выбор с гибкой ценовой политикой.

Чтобы животное не сильно тосковало, захватите на передержку его любимую игрушку. Фото: kotyort.ru

Например, зоогостиница «Кот-Йорт» позиционирует себя как «первый в Уфе отель VIP-класса для кошек и грызунов». Для каждого питомца тут обустроен личный «номер» из ударопрочного стекла 2 на 2 «квадрата» с мягкой подстилкой и персональными мисками. При желании владельца в «номере» можно оборудовать круглосуточное видеонаблюдение (за отдельную доплату), так что вы в любой момент можете проверить, как себя чувствует ваш Мурзик. Для каждого «постояльца» организовано питание, общение и уход по личному расписанию, а при необходимости вам организуют трансфер – заберут котейку и привезут к вашему возвращению. Важное условие: животное должно быть абсолютно здоровым, кошки во время течки не принимаются. Котята должны быть приучены к лотку и корму, а котов старше 9 месяцев и без кастрации примут только за дополнительную плату.

Стоимость стандартного номера без видеонаблюдения составляет от 450 рублей в день. Номер с видеонаблюдением будет стоить от 550 рублей. Кролики, морские свинки, черепахи и шиншиллы принимаются только в персональных клетках – а заплатить придется 200 рублей за сутки.

В зоогостиницах с каждым питомцем и погуляют, и поиграют - скучать точно не придется. Фото: vk.com/dogshowclub

Гостиница для собак DogShowClub обещает, что ваш верный четвероногий друг будет под надежной заботой профессиональной команды кинологов. Домашние породы будут проживать в доме или в квартире у кинолога, а породам уличного содержания наверняка придутся по вкусу просторные деревянные вольеры. В качестве дополнительных услуг предлагаются занятия с дрессировкой, коррекцией агрессивного поведения, подготовка питомца к выставкам, а также различные гигиенические процедуры вроде груминга и стрижки когтей, вакцинация и другие медицинские услуги. Не забудьте при заселении собаки предъявить ее ветеринарный паспорт с отметками о наличии необходимых прививок и обработке от глистов и паразитов.

Цена передержки в сутки начинается от 700 рублей, с дополнительными занятиями по дрессировке – от 900 рублей. Если ваша собака проявляет агрессию к другим людям или животным, стоимость ее размещения в зоогостинице составить уже от 1300 рублей в сутки.