«За раз с сына троих кровососов сняла»: уфимцы жалуются на массовое нашествие клещей в парках и скверах

Для эффективной обработки специалисты ждут, пока полностью растает снег и установится теплая погода Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Башкирии из-за ранней весны гораздо раньше привычного срока проснулись и клещи. Более того, в этом году они ведут себя гораздо агрессивнее. По данным регионального Роспотребнадзора, с начала 2023 года в медицинские учреждения по поводу присасывания клеща обратились уже более 270 жителей республики. Эти цифры значительно превышают многолетние значения. К примеру, в 2022 году за аналогичный период времени это число составляло всего 7 человек.

Причем, чтобы подцепить зловредного кровососа (а значит, и риск подхватить клещевой энцефалит, болезнь Лайма и другие опасные лихорадки), не обязательно выезжать за город, гулять в лесу или поле. Многие уфимцы (да и жители других городов) жалуются на массовое нашествие клещей в парках и скверах, из-за чего обычная прогулка с ребенком или собакой может обернуться неприятностями.

«СОБАКУ УКУСИЛ КЛЕЩ, ЕЛЕ ОТКАЧАЛИ»

Больше всего жалоб поступает от уфимцев – особенно жителей Инорса и Шакши, где рядом расположены леса и поля. Особенно жителей Инорса расстраивает тот факт, что клещи облюбовали самое популярное место для отдыха – парк возле озера Теплое.

– С клещами вообще как-то бороться собираются в этом году? Живу в Инорсе, такой красивый парк тут сделали, но уже второй день подряд после прогулки у озера приходим домой с клещами. Их же тут целая куча! В том году собаку клещ укусил – еле откачали, страшное дело! – переживает Юлия П.

– Я столько клещей за всю свою жизнь не видела. Живем с семьей в Шакше, в частном доме. Клещи – как муравьи, буквально повсюду. Чуть отвлечешься, уже ползать по тебе начинают, – вторит Елена Ч. – Однажды за раз с сына троих кровососов сняла!

А вот жительница дома по улице Гвардейская в том же микрорайоне даже оставила обращение Радию Хабирову на сайте электронной приемной с требованием срочно обработать территорию возле Касимовского озера.

– С начала апреля каждый день по приходу домой с улицы снимаем клещей по 10-20 штук с детей и с себя! Страшно стало выходить на улицу, на прогулку с детьми. В последнее время перестали обрабатывать Шакшу от клещей, с каждым годом их все больше и больше, - возмущается Ирина П.

А некоторые горожане умудряются подцепить клещей даже в собственном дворе – и это весьма тревожный факт, поскольку придомовые территории не входят в список обязательно обрабатываемых территорий.

– На днях гуляла с ребенком во дворе, а дома сняла с него клеща. Как хорошо, что еще не успел присосаться! На минуточку, мы живем не рядом с лесом, парком, откуда же берутся эти паразиты? – недоумевает уфимка Арина Р.

«НАЧНУТСЯ ОБРАБОТКИ – КЛЕЩИ ВО ДВОРАХ ИСЧЕЗНУТ»

Конечно, горожан интересует вопрос – когда же начнется плановая обработка от клещей? Ранее в региональном Роспотребнадзоре уточнили, что масштабные противоклещевые обработки в парках, скверах и других местах общественного отдыха горожан начнутся в апреле-мае, в зависимости от погодных условий. Всего специалисты планируют обработать более 4000 гектаров общей площади. Что касается волнений граждан насчет кровососов во дворах, в ведомстве спешат успокоить.

– Когда начнутся обработки, клещи значительно сократятся, в том числе и во дворах. Ждем, когда сойдет окончательно снег и не будет подтоплений для наиболее эффективной обработки, – отмечают эксперты.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ КЛЕЩ ВСЕ ЖЕ УКУСИЛ

Если все же присасывания вредного членистоного избежать не удалось, не забудьте отнести его на анализ, чтобы определить – не заразный ли он. Чтобы сохранить клеща в целости и сохранности, лучше не ковырять его пинцетом, а обратиться в травмпункт.

Исследовать клеща на носительство клещевого энцефалита и боррелиоза можно в Уфе в лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в РБ по адресу: улица Шафиева, 7. У центра также есть филиалы в Бирске, Стерлитамаке, Туймазах и Нефтекамске. Стоимость исследования на клещевой энцефалит составляет 348 рублей, на боррелиоз – 504 рубля, а на обе инфекции одновременно – 852 рубля.

А вот где самый большой риск подцепить энцефалитного клеща, кому полагается бесплатная вакцинация, и где сделать прививку, если вы не входите в число льготников, читайте в нашем прошлом материале.