В «Башнефти» подвели итоги экологической программы: нефтяники собрали и отправили на переработку тысячи тонн отходов

Сотрудники компании активно участвуют в экологических акциях по сбору макулатуры и другого вторсырья

Башкирские нефтяники подвели итоги среднесрочной экологической программы по сбору и переработке вторсырья. За последние пять лет, с 2018 по 2023 годы, сотрудники АНК «Башнефть» (входит в НК «Роснефть») собрали и передали на переработку 72 600 тонн металлолома, более 190 тонн бумаги и картона, 28 тонн стекла и более 4 тысяч тонн пластика.

Башкирские нефтяники отмечают, что сохранение окружающей среды для будущих поколений – это неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть». Компания планирует достичь лидерских позиций в сфере минимизации воздействия на окружающую среду. Проекты, реализуемые «Роснефтью», нацелены на построение так называемой «экономики замкнутого цикла». Проще говоря, на производство товаров и услуг, оказывающих минимальное воздействие на экологию.

Собранные башкирскими нефтяниками отходы были направлены на переработку и поступили в качестве сырья на предприятия металлургической, стекольной и целлюлозной промышленности. Пластиковый мусор также получил вторую жизнь.

Компания «Башнефть» бережно относится к окружающей среде: в офисах и на производственных площадках компании и дочерних предприятиях установлены контейнеры для раздельного сбора мусора и батареек. А еще башкирские нефтяники регулярно проводят экологические акции, в том числе просветительского характера.

Помимо сбора и отправки на переработку вторсырья, АНК «Башнефть» реализует целый ряд проектов, направленных на снижение воздействия на окружающую среду и восполнение биоресурсов.

Так, нефтяники планомерно работают над снижением воздействия на атмосферный воздух, постоянно увеличивают объемы полезного использования попутного нефтяного газа. «Башнефть» продолжает утилизацию нефтесодержащих отходов с применением современных технологий на специализированных площадках, прошедших государственную экспертизу, а также нефтяники проводят экологические акции во всех регионах присутствия. В частности, ежегодно сотрудники компании высаживают саженцы деревьев и выпускают мальков ценных пород рыб в водоемы.