Новый владелец уфимского памятника архитектуры «Усадьба Бухартовских» начал ремонтировать здание

Исторический памятник расположен на перекрестке улиц Аксакова и Коммунистической. Фото: Башкультнаследие

В Уфе началась подготовка к реставрации памятника архитектуры, известного как «Усадьба Бухартовских».

Жители исторического центра Уфы заметили около памятника архитектуры «Усадьба Бухартовских» тяжелую технику. Как оказалось, новый владелец здания, что на перекрестке Аксакова и Коммунистической, начал «противоаварийные работы». Как пояснили «КП-Уфа» в пресс-службе Башкультнаследия, за ходом работ на месте следят сотрудники управления.

Многострадальный памятник архитектуры регионального значения долгое время был фактически заброшенным. В 2018 году жильцов оттуда расселили и практически сразу особняк, построенный в конце 19 века, подвергся нашествию мародеров. Вскоре там и вовсе поселились бездомные и устроили пожар. Вечером 13 марта 2020 года загорелась левая пристройка, огонь перекинулся на крышу, которая в итоге «сложилась». На данный момент здание находится в аварийном состоянии. О желании сохранить этот памятник несколько раз заявляли чиновники, в том числе глава Башкирии Радий Хабиров.

После того как жильцы съехали, единоличным собственником «Усадьбы Бухартовских» стал город Уфа в лице городской администрации. Чтобы его отремонтировать и сохранить, городские власти приняли решение продать здание. Сделать это удалось лишь со второй попытки – 19 сентября 2022 года его за 2 млн рублей купил предприниматель Константин Куликов.

- По условиям договора покупатель обязан выполнить комплекс работ по реставрации объекта культурного наследия, предусматривающих противоаварийные работы, реставрацию и приспособление к современному использованию, - пояснили «КП-Уфа» в Башкультнаследии.

Следить за ходом реконструкции «Усадьбы Бухартовских» будут сотрудники Башкультнаследия. До 1 августа 2023 года они должны будут провести как минимум одну проверку состояния объекта культурного наследия.

О новом владельце памятника архитектуры известно, что он занимается строительным бизнесом. По данным сервиса по проверке контрагентов Rusprofile, Константин Куликов является учредителем четырех строительных фирм, в одной из которых, «Специализированный застройщик «Родник» числится гендиректором. Правда, за прошлый год эта компания официально получила «нулевую» прибыль.

Напомним, статус объекта культурного наследия «Усадьба Бухартовских» получила в 2017 году. Дом, который сегодня числится по адресу Аксакова, 48, был построен в 1890-х годах и принадлежал семье уфимских дворян польского происхождения. Самым известным представителем этой фамилии был Генрих Бухартовский. В начале 20 века он занимал должность полицмейстера, то есть был начальником полиции в Уфе.