Какие парки и скверы Уфы будут озеленять в 2023 году

Один из самых масштабных проектов благоустройства - озеро Теплое в уфимском микрорайоне Инорс

В 2023 году в Уфе начнется благоустройство многих парков и скверов, а также высадят самую длинную в стране липовую аллею.

Планами по благоустройству парков на оперативном совещании в правительстве Башкирии поделился мэр города Ратмир Мавлиев. Озеленение некоторых пространств рассчитано на два года: завершить обновление хотят к 450-летнему юбилею башкирской столицы. Праздновать круглую дату будут в 2024 году.

По словам мэра Уфы, в этом году начнется благоустройство Сада имени Аксакова, расположенного в историческом центре. Контракт уже заключен, завершить обновление этого парка планируют к концу сентября этого года.

В 2023 году власти Уфы хотят благоустроить сквер имени Альбанова, появившийся на карте совсем недавно. Общественное пространство площадью 900 квадратных метров расположено на улице Свердлова, рядом с музеем полярника Валериана Альбанова. Завершить озеленение хотят осенью этого года.

В прошлом году началось благоустройство парка Нефтехимиков в Черниковке. Полностью завершится масштабное обновление этого популярного у жителей места в августе 2024 года.

Еще один масштабный проект городских властей по благоустройству – оформление нового общественного пространства на озере Теплое в микрорайоне Инорс. В этом году там обустроят прибрежную территорию, сделают пляж, зоны для пикников и прогулочные дорожки.

В 2023 году стартует реконструкция и озеленение площади перед фонтаном «Мальчик с кураем». За два года там будет благоустроена обширная территория между проспектом Октября и улице Комсомольской.

В мае этого года начнется благоустройство сквера имени Сергея Михалева перед Дворцом спорта. До октября 2023 года там появятся различные арт-объекты, а стилистически он будет оформлен на тему хоккея – в память о великом тренере «Салавата Юлаева».

В октябре 2023 года также завершится благоустройство малого озера в парке «Волна» что в микрорайоне Затон.

А еще 26 апреля в Уфе на проспекте Октября высадят липовую «Аллею горожан». Как отметили в мэрии, она станет самой длинной аллеей лип в стране.