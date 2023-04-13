«Ой, кажется, ушко не развилось!»: шестилетняя девочка из Башкирии с редким пороком нуждается в помощи

Сафина практически ничего не слышит левым ухом и поэтому теряется в шумных местах. Фото: Алина Нафикова

На первый взгляд шестилетняя Сафина Нафикова из Стерлитамака – самый обычный ребенок. Веселый, активный, обожающий веселиться и играть с друзьями. Вот только медицинская карта девочки пестрит диагнозами: левосторонняя микротия ушной раковины, атрезия слухового прохода, тугоухость 4 степени и синдром Гольденхара. Если не углубляться в медицинские термины, Сафина родилась без левого уха и слухового прохода, с асимметрией нижней челюсти. Родители девочки не теряют надежду, что когда-нибудь их малышка обязательно сможет полноценно слышать мир, а помочь в этом может дорогостоящая операция в калифорнийской клинике.

«НЕОНАТОЛОГ ВЗЯЛ ДОЧЬ НА РУКИ И ПОМЕНЯЛСЯ В ЛИЦЕ»

Как рассказывает Алина Нафикова, Сафина – второй ребенок в семье. К ее рождению супруги готовились заранее, пройдя все необходимые обследования. Беременность протекала чудесно, но на втором УЗИ-скрининге врач ошарашил супругов новостью, что у их малышки порок сердца. Повторные обследования у врачей и генетиков подтвердили диагноз, поэтому на роды Алина отправилась в Уфу, где есть обустроенная детская реанимация.

– После родов врач-неонатолог взяла малышку и поменялась в лице. Мол, посмотрите, тут ушко не развилось… После этого дочь сразу же забрали в реанимацию, чтобы проверить ее сердечко. Что чувствует мама, которая только что родила, а ей говорят, что у ребенка нет уха? Шок, непонимание, гнев, депрессия…, - вспоминает молодая женщина.

В больничной палате Алина часами изучала статьи в интернете, пытаясь выяснить все о диагнозе дочери. Порок сердца у Сафины, кстати, так и не подтвердился, а вот из-за чего девочка могла родиться с одним ухом, врачи так и не смогли объяснить.

– Конечно, меня интересовал вопрос: как многочисленные УЗИ, которые сканировали мельчайшие косточки в позвоночнике, не показали отсутствие целого уха? А вскоре и это отошло на второй план, поскольку выяснилось, что среднее и внутреннее ухо у Сафины сформированы полностью, хоть и находятся за толщей кости. А это значит, что у дочки есть шанс полноценно слышать мир! – говорит Алина Нафикова. – Пока же, к большому сожалению, в шумных местах у нее начинается дезориентация, так как Сафина не понимает, откуда исходит звук.

После долгих поисков родителям Сафины удалось выйти на клинику в Калифорнии, которая уже более 30 лет специализируется на подобных случаях. Изучив медицинскую документацию девочки, врачи пришли к выводу, что смогут за одну операцию не только восстановить слух, но и сделать протезирование отсутствующей ушной раковины и исправить асимметрию челюсти.

– Врач подтвердил, что всего за один этап моя дочь будет слышать и развиваться, как и другие дети. Но стоимость операции слишком велика для нашей семьи – 105 200 долларов, что в пересчете составляет около 7,89 миллионов рублей, и эта сумма может меняться в зависимости от курса доллара. Поэтому мы обращаемся ко всем неравнодушным людям – не проходите мимо нашей истории. Ведь доброта – это самый сильный бумеранг! – уверена мама Сафины.

Если вы хотите помочь этой жизнерадостной малышке обрести новое ухо и полноценный слух, вы можете сделать посильный вклад на карту, привязанную к номеру 8(917)787-98-90 (получатель мама Сафины Алина Радиковна Н.).