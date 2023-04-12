В Уфе для электросамокатчиков ввели новые правила движения: о чем важно помнить

Теперь все электросамокатчики полноправные участники дорожного движения Фото: Андрей АБРАМОВ

В Уфе с приходом весны открылся сезон электросамокатов. Многим горожанам полюбился этот вид передвижения: быстро, удобно, не нужно толпиться в душных автобусах и изнывать в пробках. Правда, в последние годы электросамокатчики все чаще стали попадать в сводки ДТП: то собьют пешехода, то превысят скорость и спровоцируют аварию на дороге. Во многом это было связано с тем, что передвижение на электросамокатах практически никак не регулировалось.

Впрочем, уже с 1 марта 2023 года правила изменились, и теперь любителям прокатиться с ветерком придется внимательно их изучить, чтобы не схлопотать внушительный штраф.

О том, кому, где и с какой максимальной скоростью можно ездить на электросамокатах и гироскутерах, какая предусмотрена ответственность за нарушения и других важных нововведениях рассказали в ГИБДД по Уфе.

ВЕС ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

Для начала немного печальной статистики. Как уточнил представитель уфимского отдела ГИБДД Андрей Трекин во время оперативного совещания в мэрии, только в 2022 году в Уфе было зарегистрировано 61 ДТП с участием электросамокатов. 62 человека получили различные травмы, а кто-то и вовсе отправился на больничную койку. Большинство из пострадавших – дети и подростки: 22 ребенка до 16 лет и 25 – до 18 лет. Чаще всего столкновения происходили вечером пятницы и в выходные дни. При этом в ГИБДД отмечают, что количество электросамокатов на улицах города продолжает увеличиваться, и это вызывает серьезные опасения.

Так что же изменилось в правилах пользования? Начнем с того, что с 1 марта все электросамокаты, гироскутеры, сигвеи получили общее название – средства индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь они являются полноправными участниками дорожного движения, а значит, обязаны соблюдать установленные правила, а за нарушение их нести ответственность.

Итак, по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам можно ездить только в том случае, если масса электротранспорта не превышает 35 кг. При этом кататься на электросамокате можно только по одному, попутчиков брать запрещено. Возраст в этом случае никак не ограничивается.

Кататься на электросамокатах по двое - строго запрещено Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

По правому краю проезжей части дорог разрешается ездить на электросамокатах любого веса, но при этом возраст самокатчика должен быть старше 14 лет, а на самом участке максимальная скорость движения должна быть ограничена до 60 километров в час, а также разрешено движение для велосипедистов. Электросамокат обязательно должен быть оборудован тормозной системой и фарами красного и белого цвета.

А ЧТО ПО СКОРОСТИ?

Что касается скорости движения, то в 2023 году Росстандарт утвердил нормативы, согласно которым максимальная скорость для СИМ не должна превышать 25 километров в час. Рядом с парками и скверами – и вовсе не более 8 километров в час.

Также в ГИБДД Уфы пояснили, что движение электросамокатов теперь будет регулироваться дорожными знаками (проезд разрешен, ограничен или запрещен). Где именно будут устанавливаться дорожные знаки, будут решать местные власти с учетом местности и наличия дорожной инфраструктуры. Также нужно помнить, что если движение осуществляется в пешеходной зоне, то приоритет находится у пешеходов, поэтому внимательно следите за скоростью. Пересекая дорогу по пешеходному переходу, необходимо спешиваться, а в темное время суток, при дождливой погоде и в тоннелях обязательно включать фары. Ну и, конечно, не стоит напоминать, что строго-настрого запрещается кататься на электросамокатах и гироскутерах в пьяном виде, а также отпускать руль во время движения.

– Если мощность электросамоката превышает 250 Вт, а скорость 50 км/ч, то требуется водительское удостоверение категории М, а также обязательное ношение шлема во время поездки, – добавил Андрей Трекин.

Что касается лиц, использующих для передвижения обычные самокаты или роликовые коньки, то на них эти правила не распространяются. Они по-прежнему приравнены к категории пешеходов.

Пересекать дорогу на "зебрах" и светофорах нужно только пешком Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

КАКИЕ ШТРАФЫ ЖДУТ НАРУШИТЕЛЕЙ

Согласно административной статье за нарушение ПДД электросамокатчиком предусмотрен штраф в размере 800 рублей, а если правонарушение было совершено в нетрезвом виде – то придется заплатить от 1000 до 1500 рублей.

Если водитель электросамоката нарушил правила дорожного движения и тем самым помешал движению другого транспорта, то ему грозит штраф в размере 1000 рублей. Если же пешеходу будет причинен легкий или средний вред здоровью, штраф составит от 1000 до 1500 рублей.

Кстати, профилактике нарушений ПДД будет уделено особое внимание.

– В Уфе уже отрабатываются участки, где в прошлом году были зарегистрированы ДТП с участием электросамокатов. 13 нарушителей были привлечены к административной ответственности. В ближайшее время мы планируем проводить такие профилактические мероприятия ежедневно. Причем особый акцент будет сделан на выходные дни и наиболее опасные места, – подчеркнул Андрей Трекин.

«МЫ ДОЛЖНЫ ДУМАТЬ О БЕЗОПАСНОСТИ НАШИХ ДЕТЕЙ»

Своими наблюдениями относительно электросамокатов поделился и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

– Каждый день проезжаю в центре и вижу, как по 2 человека, а то и по 3, умудряются разместиться на этих самокатах. А ведь это очень опасный вопрос, поскольку чаще всего это подростки. Одно ДТП – и сколько человек могут получить травмы. Мы должны думать о безопасности наших детей и заботиться об их здоровье. Поэтому предлагаю собрать руководителей образовательных учреждений, пусть объясняют, какие последствия могут быть при нарушениях ПДД, какая за это грозит ответственность, – подчеркнул Ратмир Мавлиев.

Также мэр Уфы отметил и важную роль города в данном вопросе: а именно в создании соответствующей инфраструктуры, где для безопасности велодорожки должны быть отдельно от пешеходных. На это Мавлиев поручил обратить особое внимание всем главам районных администраций.