БСК заключила соглашение, предусматривающее снижение выбросов на 14,5%

Фото предоставлено БСК

Комплексный план утвержден в рамках федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Документ подписали первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ, руководитель федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» Константин Цыганов, Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова, премьер-министр Правительства Башкортостана Андрей Назаров, генеральный директор Башкирской содовой компании Эдуард Давыдов.

Соглашение подразумевает взаимодействие при реализации проектов по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, установку системы автоматического контроля выбросов, развитие системы мониторинга качества атмосферного воздуха в г.Стерлитамак.

Фото предоставлено БСК

- Общее снижение загрязняющих веществ за 2023 – 2030 годы составит более 5 700 тонн, это 14,5%, в том числе дурнопахнущих. Общий объем финансирования данных мероприятий составит более 8,5 млрд. руб. Отмечу, что за 8 лет затраты на мероприятия по охране окружающей среды, направленные на снижение выбросов в атмосферный воздух, составили более 9 млрд. руб., в том числе 1,3 млрд. предусмотрены на 2023 год, - отметил генеральный директор БСК Эдуард Давыдов.

Подписанным соглашением предусмотрена реализация 8 проектов.

Участие Башкирской содовой компании в соглашении подтверждает открытость экологической политики предприятия.

Справочно:

Башкирская содовая компания - одно из крупнейших предприятий химической промышленности России. Компания занимает первое место по производству кальцинированной и пищевой соды, является крупнейшим производителем соды в Европе. Компания входит в тройку лидеров в России по производству поливинилхлорида и каустической соды.