«Называли замухрышкой»: школьница из Башкирии, которая порезала одноклассниц, терпела издевательства уже много лет

По версии следствия, работники школы небрежно относились к своим обязанностям, поэтому не предотвратили вовремя конфликт. Фото: СК РБ

Школьница из села Иглино, которая порезала своих одноклассниц, с первого класса подвергалась издевательствам и насмешкам. Эти и другие печальные подробности истории впервые озвучили близкие семьи, где воспитывалась Камилла С. (имена несовершеннолетних здесь и далее изменены – Ред.). По их словам, за свои 13 лет девочке пришлось пережить очень многое, что безусловно отразилось на ее состоянии.

Сейчас Камилла вместе с мамой находится в клинике, где с ней работают психологи. Тем временем друзья семьи открыли сбор на адвоката, помощь которого сейчас просто необходима девочке и ее родным.

«СМЕЯЛИСЬ, ЧТО НОСИТ ОЧКИ, ЧТО НЕТ ДОРОГОГО ТЕЛЕФОНА»

По словам Оксаны К., которая очень много лет знакома с матерью Камиллы, девочка воспитывалась в простой и бедной семье. Камилла – старший ребенок, кроме нее в доме есть еще двое малышей. Мама девочки Альбина работает продавцом и всегда старалась обеспечить своих детей всем необходимым. А вот супруг женщины, по версии подруги семьи, в данный момент не работает, поэтому вся забота о семье легла на плечи Альбины.

– Денег в семье особо не было, поэтому наряды и дорогие гаджеты купить было не на что. Эти две девочки, а с их подачи и почти весь класс, постоянно придирались к Камилле: называли ее замухрышкой, смеялись над тем, что она носит очки, насмехались над отсутствием маникюра (и это в 7 классе!) и дорогого телефона. Они преследовали ее буквально с 1 класса, но учителя, которые прекрасно знали об этой ситуации, предпочитали молчать и делать вид, будто ничего не происходит. Во-первых, никому не хотелось портить репутацию школы, а во-вторых, там непростые родители, с которыми связываться никому не хотелось, – уверена подруга семьи.

Сама же Камилла старалась не обращать внимания на подколы и насмешки – девочка неплохо рисовала, увлекалась японской культурой. У нее были друзья (хотя некоторые одноклассники Камиллы утверждали в беседе с журналистами, что девочка всегда была странной и отстраненной, ни с кем не общалась и не дружила – Ред.), но это не спасало от издевательств.

– Дома Камилла тоже старалась особо ничего не рассказывать. Она же видела, как маме и без того тяжело, как она устает на работе и с младшими детьми, и не хотела ее расстраивать. А в какой-то момент просто, видимо, накипело… вот и произошел этот ужасный инцидент. До слез жалко девочку, ведь все это можно было предотвратить, если бы вмешались взрослые, - вздыхает Оксана К.

НАХОДИТСЯ В КЛИНИКЕ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ВРАЧЕЙ

Сейчас Камилла вместе с мамой находится в клинике, где с девочкой работают психологи. Она много рисует, словно стараясь выплеснуть накопившуюся внутри боль на бумагу. О возвращении в прежний класс и школу, конечно, речи не идет. Во-первых, родные семиклассницы до сих пор не знают, что будет с ней дальше. Во-вторых, одноклассники Камиллы и их родители категорически против ее возвращения. Некоторые из них до сих пор продолжают травить в соцсетях девочку.

– Моя дочь не рисует в тетради кресты, с ней не работают школьные психологи. <…> Надеюсь, что она и ее родители понесут за случившееся самое строгое наказание, – такие комментарии оставляют родители одноклассников Камиллы в соцсетях.

Сейчас Камилле и ее родных очень требуется юридическая помощь грамотного адвоката, именно для этих целей знакомые семьи и неравнодушные односельчане открыли сбор на карту 2200700465478948 (получатель Альбина Сайфуллина).

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Напомним, эта жуткая история произошла 5 мая в обычной школе в селе Иглино. В начале урока, пока учителя не было в классе, между девочкой и ее двумя одноклассницами произошел очередной конфликт, после чего семиклассница схватила принесенный из дома нож и набросилась на своих обидчиц. К счастью, дети сильно не пострадали – у одной врачи диагностировали порез руки, у другой – резаную рану на спине. Подростков отвезли в больницу, где оказали первую помощь и отпустили домой.

В итоге в настоящий момент по факту поножовщины в школе следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность». Сейчас сыщики совместно с криминалистами продолжают устанавливать все причины и обстоятельства инцидента.

– По версии следствия, указанное происшествие стало возможным в том числе вследствие небрежного отношения к исполнению работниками школы своих должностных обязанностей по обеспечению безопасности учащихся на территории школы, – добавили в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела также взяла под свой контроль региональная прокуратура, которая в свою очередь внесла представление главе районной администрации.

«В ЭТОЙ ИСТОРИИ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДВЕ СТОРОНЫ»

Не смогли пройти мимо нашумевшей истории и в Курултае Башкирии. По поручению председателя республиканского парламента Константина Толкачева, в Иглино лично отправилась глава рабочей группы по вопросу профилактики случаев травли в детских коллективах Тамара Тансыккужина. Депутат уже провела встречи с представителями отдела образования района и администрации школы, чтобы выяснить причины произошедшего.

– В этой истории больше, чем две стороны. Чтобы конфликт разрешился экологично для всех детей, будет проводиться работа со всем классом и родителями детей, а также с педагогами. С этой целью из Уфы в Иглино будет направлена группа квалифицированных психологов из республиканского центра помощи «Семья». Ситуация находится под пристальным вниманием. Пострадавшие подростки остаются под наблюдением. С девочкой также работают врачи, психологи, – позже отчитался о проделанной работе Константин Толкачев.

«КП-Уфа» продолжает следить за развитием ситуации.