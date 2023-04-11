«Вглядывается в прохожих, ища хозяина»: в Уфе спасают стаффа, которого привязали к забору возле гипермаркета

Собака целую ночь просидела привязанной, ожидая, что за ней вернутся. Фото: соцсети

В Уфе зоозащитники спасают стаффордширского терьера, которого предыдущие хозяева просто выбросили на улицу. В беседе с «Комсомолкой» волонтеры рассказали о непростой судьбе собаки и о том, как сейчас ей ищут новый дом и любящего хозяина.

«ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО СОБАКА НЯНЧИЛАСЬ С ЕГО СЫНОМ»

Вся эта история началась с того, что 6 апреля возле уфимского гипермаркета на улице Пугачева обнаружили привязанного стаффордширского терьера. Собака сидела, не двигаясь с места, не рычала и не лаяла на людей, а лишь грустно вглядывалась в прохожих, словно ища среди них своего хозяина.

– Конечно, мы сразу же начали раскидывать по соцсетям объявления, может, кто-то потерял собаку? Никто из нас не мог даже подумать, что такую шикарное породистое животное можно просто взять и выбросить на улицу на верную смерть, – возмущается зооволонтер Наталья. – В итоге мы наткнулись на объявление от семейной пары, которые пристраивали собаку – судя по фото, как раз нашего найденыша. На мой вопрос, где сейчас эта собака, мне ответили, что Лесси (так зовут стаффа) забрали новые хозяева, и уж почему она вдруг оказалась привязанной и брошенной на улице – их совершенно не интересует. И тут до меня дошло, что, скорее всего, им просто не удалось пристроить своего питомца, и они решили избавиться от него таким вот жестоким образом.

По словам Натальи, ей удалось вывести прежнего хозяина на откровенный разговор. Мужчина признался, что взял стаффа еще щенком – Лесси выросла у него на глазах и даже нянчилась с его старшим сыном. Вот только на вопрос, почему же он так жестоко поступил с собакой, которая прожила вместе столько лет, мужчина ничего вразумительного ответить не смог и завершил разговор.

– Есть предположение, что собаку использовали просто для разведения, а щенков продавали. А как выполнила свою функцию, ее просто выбросили на улицу. Слезы наворачиваются на глаза от осознания, что в мире есть такие жестокие люди, - вздыхает неравнодушная уфимка.

Сейчас Лесси находится на временной передержке, но, к сожалению, мужчина, который приютил стаффа, не может взять на себя ответственность и оставить у себя собаку. Поэтому для Лесси сейчас ищут нового хозяина, который разбирается в породе и будет действительно заботиться о собаке.

Если вы хотите забрать этого стаффордширского терьера к себе домой, свяжитесь, пожалуйста, с волонтером Натальей по номеру 8(917)77-11-162.