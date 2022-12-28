Связь поколений: нефтяники поздравили своих ветеранов

Ветеран Великой Отечественной войны Павел Бугреев 35 лет проработал водителем большегруза в тресте «Башнефть». Фото: Артур Салимов

Накануне участники корпоративного волонтерского движения «Волонтер Роснефти» в одиннадцатый раз провели ежегодную предновогоднюю акцию «Ветеранам – тепло наших сердец». Сотрудники «Башнефти» (входит в НК «Роснефть») приходили в гости к участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам нефтяной и нефтехимической промышленности.

В этом году волонтеры посетили 135 участников войны, Героев Соцтруда и заслуженных нефтяников и вручили им продуктовые наборы и поздравительную открытку от Генерального директора АНК «Башнефть». Всего в предновогодней акции приняли участие более 50 активистов корпоративного волонтерского движения из пяти дочерних обществ компании.

Вместе с волонтерами «Роснефти» с наступающим Новым годом поздравить их старших товарищей и наставников отправилась «Комсомолка».

С УВАЖЕНИЕМ И ЗАБОТОЙ

В преддверии Нового года мы отправились в Бирск, в гости к ветерану Великой Отечественной войны Павлу Ефимовичу Бугрееву. Сегодня участник разгрома японской Квантунской армии и ветеран нефтяной промышленности на заслуженном отдыхе. Но даже в столь преклонном возрасте – а ему 95 лет – он продолжает работать в огороде и, по признанию родных, немного скучает в зимние месяцы, когда грядки под снегом.

Поздравить ветерана «Башнефти», в общей сложности отработавшего в нефтяной промышленности 35 лет, пришла участница корпоративного движения «Волонтер Роснефти» Элина Гаврилова. Она вручила Павлу Ефимовичу новогодний подарок и передала поздравления от руководства компании. По сложившейся традиции ветеран поделился своими воспоминаниями с молодыми нефтяниками за чашкой чая.

- В контору бурения в Бирске я пришел в 1952 году, чуть позже ее переквалифицировали на геолого-поисковую. Первое время водителем у директора работал, после уже на большегруз пересел, - вспоминает Павел Бугреев.

Долгое время Павел Бугреев крутил «баранку» одной из самых современных на тот момент машин – МАЗ-500. Большегруз оборудовали как водовоз и на нем ветеран подвозил воду на месторождения, а еще чуть позже машину переделали под бортовую.

- Уже на бортовом МАЗ-500 проработал 20 лет. Четыре машины сменил за это время. Руководители (треста «Башнефть» - Ред.) хвалили и уважали, одних почетных грамот только больше 30, целая папка и шесть штук наградных часов, - рассказывает ветеран.

Специально для встречи с гостями Павел Ефимович надел свой парадный пиджак, весь усыпанный орденами и медалями. В беседе с волонтерами он рассказал, какая из многочисленных наград для него самая ценная.

- Самый почетный для меня – гвардейский значок. Семь лет я служил в армии, в гвардейском подразделении, из них шесть лет помощником командира взвода. В армию призвали в 1944 году. Зиму провели под Уфой, жили в землянках, были такие «Осоавиахимские лагеря». Там до Дня Победы тренировались и учились, - вспоминает Павел Бугреев.

Ветеран «Башнефти» Павел Ефимович Бугреев прошел боевой путь от высадки советских войск в Монголии до взятия Порт-Артура в Китае. Эту страницу в истории Великой Отечественной войны историки называют разгромом Квантунской армии. Этот вклад Красной армии в победу над милитаристской Японией позволил завершить Вторую мировую войну.

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ И ДОБРОТА

В беседе с волонтерами дочь ветерана Надежда Павловна поблагодарила «Башнефть» за то, что компания не забывает ее отца.

- Волонтеры к нам всегда в гости ходят. «Башнефть» и к Новому году, и на День Победы приезжают. Большое спасибо, что не забывают папу, приезжают не с пустыми руками, это очень приятно, такое внимание и уважение, - отмечает Надежда Бугреева.

Перед тем, как отправиться в обратный путь, мы побеседовали и с волонтером «Роснефти» Элиной Гавриловой. Девушка рассказала, что лично для нее значит участие в волонтерской деятельности и чему она научилась, навещая ветеранов нефтяной отрасли.

- Волонтерская деятельность – это, прежде всего, человечность, доброта, готовность помочь. Каждому человеку и, в особенности ветеранам, важно понимать, что о них заботятся, о них помнят. Мы многому учимся у ветеранов, у этих людей колоссальный жизненный опыт, с ними интересно общаться и проводить время. В «Башнефти» я работаю полтора года, слышала о крупном волонтерском движении и хотела поучаствовать. Для меня это почетно и интересно. Теперь и я волонтёр «Роснефти», - с гордостью говорит сотрудница ООО «Башнефть-Добыча» Элина Гаврилова.

В ГОСТЯХ У ГЕРОЯ ТРУДА

Вместе с участниками волонтерского движения «Башнефти» «Комсомолка» отправилась в гости к Герою Социалистического Труда, ветерану нефтехимической промышленности, Евгению Павловичу Шерстобитову. На заводе ПАО «Уфаоргсинтез» он в общей сложности проработал 40 лет. За эти годы внес десятки рационализаторских предложений, внедрение которых позволило добиться значительного повышения производительности труда на предприятии.

Поздравить Героя Соцтруда Евгения Шерстобитова с Новым годом пришли сотрудники его родного завода «Уфаоргсинтез». Фото: Артур Салимов

За добросовестный труд в 1980 году Евгений Павлович был удостоен звания Герой Социалистического Труда. На парадном пиджаке ветерана нефтехимической промышленности красуются и другие награды, среди которых Орден Ленина и Орден Трудового Красного Знамени.

В гости к Евгению Шерстобитову в преддверии Нового года с подарками и поздравлениями от руководства «Башнефти» пришли сотрудники ПАО «Уфаоргсинтез», активисты корпоративного волонтерского движения «Волонтер Роснефти».

В уютной домашней обстановке ветеран башкирской нефтехимии поделился своим богатым опытом с молодыми коллегами и рассказал о трудовой биографии.

- Когда я пришел на завод, цех еще только строился. Пока монтировали наш, работали в соседнем цеху. Так потом 40 лет в нем и отработал. Вносил рационализаторские предложения, направленные на улучшение работы, увеличение производительности труда и повышение безопасности, - рассказывает Евгений Павлович.

По его собственному признанию, благодаря внесенным рационализаторским предложениям удалось в последствии немного смягчить довольно жесткий рабочий график в цеху.

В беседе с молодыми коллегами, Евгений Шерстобитов поблагодарил волонтеров «Роснефти» за оказанное внимание.

- Конечно, внимание очень чувствуется. Большое спасибо должен сказать, хотя все это в некотором роде неожиданно. «Башнефти» хочу сказать: дальнейших успехов и так держать! – отметил Евгений Павлович.

ПЕРЕНЯТЬ ОПЫТ

Волонтеры «Роснефти» в беседе с «Комсомолкой» отметили, что в гости к Евгению Павловичу они стараются заходить почаще.

- Я уже четыре года работаю на «Уфаоргсинтезе», с того времени и знаком с Евгением Павловичем. Мне приятно приходить в гости, очень тепло принимают нас в кругу семьи. Это заряжает энергией, и мы понимаем, что волонтерское движение не просто так, а чтобы оказать поддержку ветеранам нашего предприятия и получить заряд бодрости и живости, которым славилось их поколение, - отмечает сотрудник «Уфаоргсинтез», волонтер «Роснефти» Артем Соколов.

Коллега Артема Татьяна Пьянникова также согласилась с тем, что благодаря волонтерскому движению у нынешних молодых специалистов есть возможность перенять опыт старших коллег.

- Это прекрасная возможность многому научиться и очень хочется, чтобы такие люди долго радовали нас своим присутствием, чтобы мы почаще приезжали, общались. Евгений Павлович вдохновляет своим отношением к труду. Его трудолюбие – это эталон и очень хорошо, что нам есть с кого брать пример, - поделилась впечатлениями волонтер «Роснефти» Татьяна Пьянникова.