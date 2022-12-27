С новым годом!

Нагаев Ринат Явдатович, главный врач ГКБ № 21

Прежде всего, хочу поблагодарить сотрудников ГКБ № 21 за плодотворную и успешную работу, высокий профессионализм, желание развиваться, делиться знаниями и опытом с коллегами. Для коллектива нашей больницы этот год был наполнен ежедневным трудом, направленным на укрепление здоровья и оказание высококвалифицированной медицинской помощи населению.

В 2022 году получено 346 единиц нового оборудования, открыта новая операционная с ангиографической системой, кабинет компьютерной томографии. Новые автомобили пополнили автопарк нашей больницы для доставки медицинских работников до пациентов, перевозки биологических материалов и лекарственных препаратов. Благодаря спонсорской помощи АО «Транснефть-Урал» получили эндоскопическую стойку для лапароскопических операций.

Продолжается работа по улучшению качества и доступности первичной медико-санитарной помощи. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» в 4 населенных пунктах Уфимского района установили модульные ФАПы.

Наша больница успешно участвовала в конкурсе, который проводила «Комсомольская правда». ГКБ № 21 третий год подряд признана «Лучшей многопрофильной клиникой».

С начала специальной военной операции сотрудники больницы активно помогают нашим коллегам, которые участвуют в СВО, собирая, гуманитарную помощь, не забывая и о близких мобилизованных. Родственники участников СВО получают необходимую медицинскую помощь. Для нас важно, чтобы мобилизованные не волновались за своих родных.

Новый год открывает новые страницы в жизни каждого из нас. Пусть в наступающем 2023 году все ваши надежды и мечты воплотятся в жизнь! Благополучия, здоровья, мира и добра Вам и Вашим семьям!

Заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии, главный внештатный специалист по челюстно-лицевой хирургии Минздрава РБ Сулейманов Азат Мудасирович

В 2022 году исполнилось 50 лет со дня организации отделения челюстно-лицевой хирургии в РБ. У истоков службы стояли выдающиеся специалисты - к.м.н. Н.А. Шинбирёв, Заслуженный врач РФ, профессор Г. Г.Мингазов.

В настоящее время ГКБ № 21 единственное медицинское учреждение республики, где оказывается медицинская помощь по профилю «челюстно-лицевая хирургия» взрослому населению. Ежегодно в отделении проходят лечение более 1500 пациентов, из районов и городов РБ. В клинике проводят операции по устранению врожденной и приобретенной деформации лица, удалению новообразований челюстно-лицевой области и лечение воспалительных заболеваний. Сотрудники отделения за год провели 1051 операцию, в том числе 65 высокотехнологичных.

В канун Нового года желаю здоровья, душевного спокойствия и бодрого настроения!

Председатель первичной профсоюзной организации Абдрахманова Светлана Васильевна

Дорогие друзья! 2022 год был насыщенным и плодотворным. Он наполнил нас жизненной мудростью и силой.Так пусть же в Новый Год перед Вами откроются новые возможности, покорятся новые вершины. Пусть он принесет благополучие и уверенность в завтрашнем дне, новые знакомства, счастливые события, преумножит все хорошее и каждый Ваш шаг ведет только к лучшему, трудности обходят стороной, а удача помогает во всех начинаниях. Пусть наступающий Новый год поможет в исполнении самой заветной мечты, укрепит веру в будущее. В предновогодние дни как-то по особенному верится в то, что наш мир должен стать лучше, добрее, что счастье и успех непременно придут в каждый дом. Уверена - в наших силах подарить своим близким и родным самое дорогое - это тепло, понимание и любовь! Желаю войти в 2023 год с чудесным позитивным настроением, чистыми помыслами, с верой в свои силы!