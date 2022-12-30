На языке добра: башкирские нефтяники поздравили детей из социальных центров

Активисты «Башнефти» подарили детям атмосферу новогоднего чуда и осуществили их мечты.

Новый год для большинства – это, прежде всего,семейный праздник. Однако, к сожалению, многие лишены счастья отметить его в кругу самых близких людей. Особенно это касается детей, которые злой волею судьбы по тем или иным причинам остались без родных. Волонтерское движение компании«Башнефть» (входит в «Роснефть») из года в год проводит акцию «Подарок Деда Мороза».Благодаря ей сотни мальчиков и девочек из разных уголков Башкирии могут не чувствовать себя обделенными и по-настоящему ощутить тепло, заботу и самое настоящее новогоднее чудо.

Волонтерское движение «Башнефти» зародилось в 2012 году. Нефтяники реализуют множествоблаготворительных проектов. Среди них мероприятия, посвященные экологии, спорту, донорству помощи ветеранам и воспитанникам приютов, детских домов, социально-реабилитационных центров. Одна из самых масштабных акций – «Подарок Деда Мороза», которой в этом году исполнилось 11 лет.

В рамках этой акции волонтеры «Роснефти» проводят новогодние утренники в детскихсоциальных учреждениях. Работники разрабатывают сценарий и программу представления, а затем сами жеисполняют ролиновогодних сказочных героев. А под конец мероприятия детишкамвручают подарки, которые они сами попросили в письме Деду Морозу. Это могут быть и игрушки, и одежда, и гаджеты и даже музыкальные инструменты.

«ОЧЕНЬ КРУТОЙ УТРЕННИК!»

Такая акция прошла на днях в уфимском семейном центре «Вместе». Для воспитанников учреждения волонтеры талантливо разыграли спектакль с музыкой, конкурсами и веселыми шутками. Мальчишки и девчонки от души хохотали над курьезными сценами, а их лица буквально светились от радости. Самый большой сюрприздля детишек состоялся во время вручения подарков. Мало кто из них ожидал, что Дед Мороз исполнит их новогодние желания.

– Я для себя попросил у Дедушки куртку, и я очень рад, что он исполнил мое желание. Ну и сам праздник, конечно же, очень понравился. Прикольное получилось представление, было весело, – поделился впечатлениями мальчик Мартин.

– А я так сильно хотела телефон и очень-очень его ждала. И меня сейчас прямо распирает от счастья. Очень крутой утренник! Все герои такие смешные были! Мы от души провели время, – рассказала девочка Лаура.

Директор семейного центра «Вместе» Елена Чиглинцеватоже осталась в восторге от прошедшей акции. Руководитель учреждения выразила активистам огромную благодарность за устроенный праздник.

– Вот уже на протяжении многих лет компания «Башнефть» поддерживают наших детишек, которые остались без попечения родителей и попали в трудную жизненную ситуацию. Волонтеры не забывают о нас не только в преддверии Нового года. Активисты всегда приходят на выручку в любое время, независимо от ситуации, – отметила Елена Викторовна.

ТО, ЧТО СПОСОБЕН ПОНЯТЬ КАЖДЫЙ

Увидеть счастливые лица детей стало радостью для активистов. Как утверждает волонтер «Роснефти» Ольга Потапова, дарить улыбки и заботу тем, кто в этом нуждается больше всего – самое важное в жизни.

– Я участвую в волонтерском движении уже давно – с 2014 года.Разнообразные рабочие моменты и нюансы – это здорово и интересно. Но когда приходишь в детский дом, и у тебя получается сделать счастливее его воспитанников – это дорогого стоит. Ты видишь эти замечательные улыбки, и у тебя надолго внутри остается это теплое чувство.Эта радость в душе заряжает тебя на долгое-долгое время, – поделилась участница утренника.

По словам другого волонтера– Артема Соколова, мероприятия наподобие «Подарка Деда Мороза» стали для «Башнефти» доброй традицией. Многие сотрудники предприятия, как поведал активист, с огромным желанием и большим трепетом принимают участие в акциях волонтерского движения.

– Для нас самое главное – создать для каждого ребенка чувство праздника и новогоднего чуда. Новый год – семейный праздник, и потому мы стараемся сделать так, чтобы дети почувствовали себя частью большой семьи. Поделитьсятеплом в сложную минуту и оказать заботу – это самое необходимое для того, чтобы дети в конечно счете не потерялись и не надломились. Язык добра способен понять каждый, – отметил активист.

В 2021 году проект Корпоративного волонтерского движения «Добрые сердца» занялпервое место в номинации «Помощь людям» трека «Бизнес» Международной премии #МыВместе, которая проходит под руководством президента России Владимира Путина. Из 25 тысяч заявок, пройдя несколько этапов, инициатива вошла в число 300 финалистов. На этапе голосования «Башнефть» стала первой. Участниками премии стали лидеры социальных изменений, представители бизнеса, региональные добровольческие организации со всей России.

А вэтом году «Башнефть» была удостоенаот президента РФ медали «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе».

Также в 2022 году в рамках популяризации благотворительной деятельности был запущен проект «Марафон добрых дел», в рамках которого каждый месяц в дочерних организациякомпании запускаются и тиражируются на всю «Башнефть»новые акции.