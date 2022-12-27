С заботой о пациентах и персонале: поликлиника №50 стоит на страже здоровья более 115 тыс. уфимцев

Главный врач уфимской поликлиники №50 Гульнара Мустафина

Уфимская поликлиника №50 – одно из самых крупных в Башкирии многопрофильных лечебно-профилактических учреждений. В ноябре состоялась торжественная церемония награждения победителей интернет-голосования «Комсомольская Правда – Уфа» «Клиника года 2022», в котором поликлиника одержала победу номинациях «Лучшая поликлиника для взрослых» и «Лучшая поликлиника для взрослых по медицинской профилактике».

«Комсомолка» побеседовала с главным врачом учреждения Гульнарой Мустафиной. Руководитель поликлиники рассказала о главных достижениях коллектива в этом году, а также планах на следующий.

В начале этого года к медучреждению была присоединена поликлиника №51. Таким образом, в настоящее время здоровьем 115 900 жителей Советского и Октябрьского районов занимаются уже девять филиалов поликлиники №50.

– Наша поликлиника оснащена современным оборудованием, а прием пациентов ведут квалифицированные врачи-специалисты. Работа наших докторов направлена на лечение острых заболеваний, выявление больных с хроническими заболеваниями, диспансерное наблюдение, а также на профилактику, – рассказала Гульнара Мустафина.

ПРИНЦИП НАСТАВНИЧЕСТВА

Коллектив учреждения представляет собой 208 врачей и 268 медсестер. Среди сотрудников – победители республиканских конкурсов на звание «Лучший врач года», лауреаты конкурсов «Достояние столицы», а также победители конкурса «Лучшее учреждение здравоохранения РФ».

Помимо этого, поликлиника №50 помогает в обучении будущих специалистов. С 2000 года медучреждение является клинической базой Башкирского государственного медицинского университета, которая представлена кафедрой поликлинической терапии.

С 2019 году поликлиника принимает участие в федеральном проекте «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» («Бережливая поликлиника»). А в этом году учреждению удалось достичь второго места во всероссийском конкурсе «Лучшая система наставничества в здравоохранении».

– К молодым специалистам мы прикрепляем наставника. Также нами разработано специальное пособие, которое помогает новому медработнику эффективнее обучаться и приобретать необходимые навыки. Проект был высоко оценен специалистами федерального уровня. Его планируется масштабировать на всю республику, – поведал главврач.

БОРЬБА С ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ ВЫГОРАНИЕМ

В начале 2022 года в разгар распространения нового штамма коронавируса «омикрон» работники первичного клинического звена столкнулись с колоссальным наплывом пациентов, поскольку новый вид COVID-19 оказался значительно заразнее предыдущих. Из-за возросших в разы объемов работы многие медики столкнулись профессиональным выгоранием. В связи с этим сотрудники поликлиники №50 решили разработать проект «Территория психологического благополучия «ЗАБОТА плюс»», призванный помочь медикам и населению.

Реализация инициативы предполагает серьезные затраты. Поэтому руководство поликлиники оформило заявку на президентский грант, который, как надеются специалисты, будет выделен уже в следующем году.

«БУДУЩЕЕ – ЗА ПОЛИКЛИНИКАМИ»

Власти республики год от года тратят большие средства на укрепление первичного клинического звена. Гульнара Мустафина пояснила, почему это очень важно.

– К нам в поликлинику пациенты обращаются, как правило, будучи на первоначальных этапах заболевания. И потому наша задача – оперативно диагностировать у них то, что в будущем может привести к тяжелым последствиям. Граждане и поликлиника должны быть партнерами. При первых «звоночках» опасной болезни необходимо убедить пациента изменить как отношение к себе, так и свой образ жизни. Борьба за здоровье больного зачастую начинается с поликлиники, но она при благополучном стечении обстоятельств может здесь же и заканчиваться. Поэтому будущее – за поликлиниками, – считает специалист.