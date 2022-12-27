Главный врач РКБ им. Куватова Мурад Авзалов: «Наша главная гордость - сплоченный коллектив профессионалов»

Главный врач ГБУЗ РКБ им. Г.Г. Куватова Авзалов Мурад Разилович

На днях в Уфе состоялась очередная торжественная церемония награждения победителей интернет-голосования «Комсомольская правда» - Уфа» «Клиника года-2022». Одним из лидеров по количеству дипломов стала Республиканская клиническая больница им. Куватова, победив в номинациях «Лучший роддом Башкирии», «Лучший диагностический центр с собственной лабораторией» и «Лучшая ЛОР-клиника». Мы побеседовали с главным врачом РКБ им. Куватова Авзаловым Мурадом Разиловичем и узнали, почему именно РКБ остается ведущим многопрофильным учреждением в Башкирии и какие планы и задачи поставлены на 2023 год.

ГЛАВНАЯ ГОРДОСТЬ РКБ - СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ ПРОФЕССИОНАЛОВ

В прошлом году РКБ им. Куватова отметила свое 145-летие. Основной пул медицинских направлений сформировался еще в годы прошлого столетия, но и на сегодняшний день клиника продолжает активно развиваться, внедряя современные технологии и подходы в свою работу.

-В нашем эксклюзивном отделении нейрохирургии оперируются пациенты с онкологией, опухолями любой локализации. Отделение трансплантации в прошлом году, несмотря на пандемию, выполнило 100% плана по пересадке печени и почек. Мы входим в пятерку регионов, которые сумели это сделать. В отделении гастрохирургии с помощью современных 4К-стоек проводятся очень сложные малоинвазивные операции, - рассказывает Мурад Авзалов. - Наша республиканская служба санитарной авиации - одно из наиболее эффективных и приоритетных направлений оказания экстренной медицинской помощи, успешно реализуемое в нашей больнице. Это более 1000 спасенных жизней людей, которым в экстренном порядке оказали медицинскую помощь.

И конечно, самым главным достоинством РКБ им. Куватова главный врач называет ее коллектив. Именно сплоченность, работоспособность, профессионализм специалистов, их умение решать самые сложные задачи 24 часа в сутки и 365 дней в году - вот что делает клинику ведущим медицинским учреждением в Башкирии.

- Мы понимаем, что ошибки в условиях РКБ должны быть сведены к абсолютному минимуму, ведь от этого зависят жизнь и здоровье наших пациентов. Особое внимание будет уделено работе нашей поликлиники, чтобы полностью закрыть потребности республики в части очной консультации пациентов. В общем задач и планов на 2023 год более чем достаточно, но главное, что все они осуществимы. Есть понимание, как достигнуть продуктивного результата, именно этим мы и будем заниматься в ближайшее время, - подчеркнул Мурад Авзалов.

НАША ЗАДАЧА – СПАСТИ ЖИЗНИ МАТЕРИ И РЕБЕНКА

Говоря о РКБ им. Куватова, нельзя не упомянуть и роддом, через который ежегодно проходит до 3 тысяч рожениц с тяжелыми патологиями со всей Башкирии.

- К нам поступают женщины с аппендицитом, холециститом, сахарным диабетом, заболеваниями сердечно-сосудистой и нервной системы и другими серьезными осложнениями. И наши хирурги, неврологи, эндокринологи, кардиологи всегда могут оказать своевременную необходимую помощь, - отмечает заместитель главного врача по родовспоможению Сергей Денисов.

Роддом при РКБ им. Куватова оборудован по всем стандартам и приказам Минздрава РФ, а главное — это единственный роддом в республике, который в марте 2022 года получил сертификат качества от Росздравнадзора.

Отдельно стоит остановиться и на дородовом отделении, куда поступают женщины с риском преждевременных родов из-за той или иной патологии. В каждом случае врачи стараются максимально продлить беременность, что увеличивает шанс на благоприятный исход родов, рождение здорового малыша и сохранение здоровья мамы.

- Если говорить о планах, то с 1 января 2023 года мы должны стать перинатальным центром. Это позволит выявлять беременных женщин с серьезными патологиями не на позднем сроке, а когда она только встает на учет, а значит, вовремя начать лечение и минимизировать риски осложнений. Кроме того, мы продолжаем внедрять и практиковать органосохраняющие операции. Если раньше при многих патологиях плаценты приходилось полностью удалять матку, то сейчас есть возможность дать шанс женщине снова познать радость материнства, - подчеркивает Сергей Денисов.