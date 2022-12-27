В РДКБ уже полвека спасают самых маленьких пациентов

Республиканская детская клиническая больница сегодня – это одних из самых крупнейших медицинских центров в Башкирии. Учреждение укомплектовано высококвалифицированными кадрами, оснащено самой современной диагностической аппаратурой и является головным учреждением педиатрической службы Министерства здравоохранения республики.

НА СЛУЖБЕ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

В РДКБ доставляют маленьких пациентов с самыми тяжелыми заболеваниямисо всех уголков Башкирии. Для этого часто приходится обращаться к помощи санавиации. Каждый процесс отлажен, каждый без исключения медик знает свой маневр. Все это создает такую репутацию, что больницу знают далеко за пределами республики - не менее 2500 детей в год со всех регионов России обращаются за медицинской помощью именно туда, а в среднем 50 детей из других стран тоже выбирают их. Это и есть главный показатель эффективности работы и доверия со стороны населения.

Не маловажным в такой оценке является и сам коллектив медицинского учреждения. По признаниям многих экспертов, коллектив РДКБ был одним из основных в развитии детского здравоохранения в Башкортостане, которое в настоящее время полностью соответствует современными тенденциями оказания медицинской помощи детям.

НОВЫЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ

Все эти годы больница двигается вперед, осваивая новые методы и принципы диагностики и лечения. Медицинская наука меняется ежедневно, но квалификация врачей позволяет всегда оставаться в тренде и никогда не останавливаться на достигнутом, а продолжать развиваться и совершенствоваться.

Одним из достижений врачей больницы является и то, что в республике большинство уникальных операций маленьким детям проводятся именно в РДКБ. Так, внедрена методика использования препаратов для снижения ломкости костей при несовершенном остеогенезе у «хрустальных» детей. В гинекологическом отделении впервые проведена диагностическая гистероскопия с биопсией эндометрия. В нейрохирургическом отделении расширен спектр нейромодуляционных операций при различных поражениях спинного мозга, где в результате улучшается чувствительность, появляются движения в конечностях.

Актуальным остается вопрос лечения больных с аллергическими заболеваниями кожи-в аллергологическом отделении РДКБ одними из первых в России начата таргетная терапия генно-инженерными препаратами, рекомендованными для лечения атопического дерматита. Применение современных методов лечения позволяет улучшить качество жизни пациентов.

Также нельзя не выделить, что иммунологическая лаборатория с отделением клинической иммунологии ГБУЗ РДКБ является единственным в Башкирии иммунологическим центром, обладающим уникальным спектром иммунологических тестов, осуществляющим комплексное обследование и грамотную интерпретацию иммунограмм. Разнообразие тестов позволяет проводить полноценную и комплексную оценку состояния пациента.С 2022 года отделению клинической иммунологии выделен коечный фонд (10 коек).

ВПЕРЕДИ ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ

На новый 2023 год в больнице большие планы – свои двери откроет Республиканский центр детской онкологии и гематологии на 92 койки, строительство которого начато в рамках реализации Национального проекта «Здравоохранение» в 2021 году. Это позволит повысить уровень ранней диагностики и процента выживаемости детей с онкологией и решать многие другие задачи.

В преддверии Нового года редакция «Комсомолки» желает Республиканской детской клинической больнице дальнейшего динамического развития, а всему коллективу – здоровья, добра, оптимизма, счастья и благополучия! Пусть главным подарком для вас станут благодарные лица родителей и улыбки маленьких пациентов, которым вы подарили радость здоровой жизни.