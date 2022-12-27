Четверть века на страже вашего зрения: как работает офтальмологический центр «РИА-Медоптик»

На фото: директор Офтальмологического центра «РИА-Медоптик» Рашит Искандаров

В следующем году офтальмологический центр «РИА-Медоптик» отпразднует 25-летний юбилей.

За это время из небольшой клиники, основанной специалистами в области офтальмологии, организация превратилась в медицинский центр, в составе которого успешно работают клиника лазерной коррекции зрения, клиника хирургии катаракты и детские глазные центры.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

- После окончания нашего медицинского института 17 лет работал в Уфимском НИИ глазных болезней: врачом, научным сотрудником, заведующим отделом и главным врачом. Защитил успешно кандидатскую диссертацию по детской офтальмологии в Москве. В 90-е годы вместе с единомышленниками решили организовать частную глазную клинику это и стало началом нового этапа развития. Клиника развивалась и с каждым годом перечень услуг, оказываемых специалистами увеличивался, расширялся и штат сотрудников. Со временем стали открываться новые центры, каждый из которых специализировался по своему профилю, - вспоминает Рашит Искандаров.

Благодаря слаженной и качественной работе специалистов на протяжении многих лет, клиника принимает сейчас более 30 тысяч пациентов в год, проводит более 1500 операций, изготавливает до 10 тысяч очков.

И в настоящее время ведущими специалистами центра являются профессор, доктор медицинских наук – Азнабаев Р.А., заведующие отделениями Мухамадуллина А.Р., Якупова Э.Г., Черкасова И.Р., Давлетшина А.Г и другие.

ОСОБЫЙ ПОДХОД К ДЕТЯМ

Среди методов и подходов к лечению пациентов, которые используются сегодня в «РИА-Медоптик», есть как проверенные временем и незаслуженно забытые, так и высокотехнологичные и инновационные.

Сегодня во всем мире и в России наблюдается быстрый рост близорукости у детей – неинфекционная эпидемия миопии.

Основная задача совместно с родителями детей не допустить высоких степеней близорукости, которые чреваты многими осложнениями, в основном сетчатки глаза.

Офтальмологический центр «РИА-Медоптик» использует своей работе как проверенные временем аппаратные и медикаментозные методы лечения, так и современные достижения офтальмологической и оптической отрасли. Это новое поколение очковых и контактных линз, предназначенных для борьбы с прогрессирующей миопией.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ

Контроль миопии – это набор лечебно-профилактических мероприятий, представляющих собой гигиену зрения, оптические методы, аппаратное и медикаментозное лечение.

По словам Рашита Искандарова, в последние 10 лет появились инновационные средства, которые позволяют затормозить развитие близорукости у детей.

- Сейчас есть линзы особой конфигурации, использование которых в очках, сдерживает развитие близорукости. Процесс замедляется. Называются они «очковые линзы для контроля миопии». Мы уже около семи лет их используем, их изготавливает наша Оптика. Такие очки называются перифокальные. Если проводить комплексное лечение, в том числе, этими особыми очками, и используя проверенные методы аппаратного лечения, есть и будут положительные результаты, - говорит Рашит Искандаров.

За последние несколько лет «РИА-Медоптик» стали назначать пациентам перифокальные дневные контактные линзы, использование которых также сдерживает прогрессирование близорукости. А пять лет назад в центрестали широко использовать ортокератологические лечебные «ночные линзы» такой же конфигурации.

- На ночь ребенок с близорукостью надевает эти линзы и спит в них. Утром снимает и целый день ходит со стопроцентным зрением, - поясняет Рашит Искандаров.

Но самое главное, что результат и эффективность борьбы с миопией зависит от совместных усилий врача-офтальмолога, ребенка с миопией и его родителей.

Офтальмологический центр «Риа-Медоптик»

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