Все у вас сбудется! Где в Уфе можно загадать новогоднее желание и как это правильно сделать

Повесить замок на мосту влюбленных - давняя традиция у уфимцев Фото: Рустам МАКСЮТОВ

Говорят, если под Новый год загадать желание, то оно обязательно сбудется. Причем необязательно писать его на бумажке, жечь, размешивать в бокале с шампанским и пить, пока бьют куранты. В Уфе есть несколько заветных мест, куда горожане приходят, чтобы загадать заветное желание – и они обязательно сбываются. Собрали самые популярные у уфимцев места-талисманы и расспросили астролога – как вообще правильно загадывать желания.

ПРОСИМ О ЛЮБВИ НА ВИСЯЧЕМ МОСТУ

Одним из самых известных и любимых у уфимцев мест является висячий мост в саду Салавата Юлаева – его же еще называют мостом всех влюбленных. Сюда приходят молодожены, чтобы закрепить на мосту замок в знак крепкого и нерушимого брака, а влюбленные парочки любят мечтать о будущем, любуясь на потрясающие виды набережной, реки Белой. Те же, кто еще не встретил свою вторую половинку, но очень мечтает об этом, приходит на мост к Новому году и загадывает свое сокровенное желание. А чтобы оно точно сбылось, можно потереть один из висящих замков. И будьте уверены, что любовь очень скоро придет в вашу жизнь.

Загадать желание о второй половинке приходят на Висячий мост Фото: Рустам МАКСЮТОВ

МЕЧТАЕМ НАЧАТЬ ВСЕ С ЧИСТОГО ЛИСТА НА «НУЛЕВОМ КИЛОМЕТРЕ»

Иногда так хочется перечеркнуть все неудачи и начать все с чистого листа, оставив все негативные моменты в прошлом. Что же, начать все заново и быть счастливым никогда не поздно. А чтобы все точно сбылось, поделитесь со Вселенной своими сокровенными мыслями на точке отсчета – «нулевом километре». Так называется символическая геодезическая отметка неподалеку от здания Главпочтампа на улице Ленина – она же служит начальной точкой отсчета протяженности дорог между Уфой и городами России и мира. Между прочим, отлит знак из бронзы, а весит почти 700 кг! Внушительно и очень символично.

А еще среди уфимцев ходит поверье, что «нулевой километр» помогает разбогатеть – для этого на него нужно бросить несколько монеток, и обязательно – через левое плечо.

Нулевой километр - отметка начать все с чистого листа Фото: Рустам МАКСЮТОВ

УДАЧИ И ЗДОРОВЬЯ ИЩЕМ У ПАМЯТНИКА ГЕНЕРАЛУ ШАЙМУРАТОВУ

Памятник легендарному башкирскому комдиву – генералу Минигали Шаймуратову стал настоящим центром притяжения уфимцев и гостей города. А еще с подачи Радия Хабирова тут каждый день собираются десятки студентов, которым предстоит сдать важный зачет или экзамен. Дело в том, что еще перед открытием памятника Хабиров предложил сделать бронзовый сапожок маленького Шаймуратова своеобразным талисманом для школьников и студентов – мол, потрешь сапожок и будь уверен, пятерка за экзамен у тебя в кармане. Поверье пришлось по вкусу уфимцам, и теперь сапожок просто блестит.

А еще возле памятника можно загадать желание о здоровье – для этого нужно потереть бронзовый цветок курая. Если вы мечтаете о любви – потрите подол платья девушки. А если хотите, чтобы все ваши начинания сбывались, потрите бронзовое копыто у коня.

Возле памятника Минигали Шаймуратову можно загадать и желание на удачу, и на здоровье, и на любовь Фото: Рустам МАКСЮТОВ

СОКРОВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ ПРОШЕПЧЕМ «ТРЕМ ШУРУПАМ»

Арт-объект «Три шурупа» расположился на аллее рядом с Национальной библиотекой имени Заки Валиди и представляет собой архитектурную композицию в виде стилизованного названия города на башкирском языке. А еще «шурупы» являются местом паломничества среди местных жителей и гостей Уфы. Дело в том, что по поверью эти гранитные шары обладают самими что ни на есть магическими свойствами - исполняют любые сокровенные желания. Для этого нужно прошептать желание вслух, а потом потереть гранит.

"Три шурупа" - популярное место для загадываний самых заветных желаний у уфимцев Фото: Рустам МАКСЮТОВ

ЗАГАДЫВАЕМ ПОБЕДУ ЛЮБИМОЙ КОМАНДЫ НА «ТРИБУНЕ БОЛЕЛЬЩИКОВ»

Также в нашем топ-5 мест для загадывания сокровенных желаний оказался памятник болельщикам «Салавата Юлаева», который установили неподалеку от «Уфа-арены». Он выполнен в виде фрагмента трибуны с атрибутикой, и теперь у болельщиков стало доброй традицией посидеть в кресле перед матчем и загадать, чтобы любимая команда обязательно победила.

- Теперь перед каждым уфимским матчем болельщики смогут сфотографироваться возле памятника и присесть на «Трибуну» на удачу. Мы надеемся, что это станет доброй спортивной традицией как для уфимцев, так и для гостей города, – рассказал во время открытия памятника хоккейный комментатор Азамат Муратов.

На "Трибуне болельщиков" можно пожелать победы любимой команде Фото: Рустам МАКСЮТОВ

КАК ПРАВИЛЬНО ЗАГАДАТЬ ЖЕЛАНИЕ? СПРОСИМ У АСТРОЛОГА

Интересно, а есть какие-то правила, как именно загадать желание, чтобы оно прямо обязательно сбылось? Или будет достаточно того, что оно идет от самого сердца? Подскажет уфимский астролог Анастасия Пигулина, которая подготовила для читателей «Комсомолки» пошаговую инструкцию по правильному загадыванию желаний.

1. Можно загадать желание мысленно, но лучше изложить на бумаге. Неважно, видит кто или нет, главное, подойти к этому ответственно: сформулировать лаконично и по существу. Когда вы напишете, перечитайте: станет ясно, это именно то, что вы хотите или не совсем.

2. Желание должно соотноситься с целью. Нет, вы, конечно, можете загадать что-то сверхъестественное: яхту как у Абрамовича, но, скорее всего, вы и сами будете не очень-то рассчитывать на его исполнение. Но и какую-то мелочевку, которую вы хоть завтра можете реализовать, загадывать не стоит.

3. Ночь на 1 января – хорошее время для загадывания желания и построения планов на будущее. Это период растущей Луны. В эти сутки Луна пребывает в знаке Тельца, а это значит, что нужно проявить основательный подход, пребывать в это время в спокойном расположении духа. Хорошо загадывать материальные желания: рост дохода, приобретение недвижимости, нового авто, реализацию выгодных проектов.

4. Как именно загадывать желание: нельзя использовать слова и фразы с частицей/приставкой «не», загадывать нужно максимально конкретно и представлять себе вещь/ситуацию в подробностях, не думая о сложностях и препятствиях в реализации (даже если они реально существуют).

5. Боитесь, что не успеете загадать желание в новогоднюю ночь? Можно и раньше! Выберите спокойный день в последних числах декабря, примите расслабляющую ванну, выпейте чаю и напишите список желаний и планов на будущий год. Или что-то одно – самое заветное.