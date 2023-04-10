Награждал бойцов, разносил чиновников: чем еще запомнилась оперативка Хабирова в правительстве Башкирии

На оперативке в ЦУРе обсуждали предстоящие экологические акции и благоустройство парков в городах. Фото: пресс-служба главы РБ

На оперативном совещании 10 апреля Радий Хабиров наградил бойцов из Башкирии почетными грамотами и раскритиковал чиновников за плохую уборку грязи в городах.

НАГРАДЫ ДЛЯ БОЙЦОВ

Традиционное еженедельное совещание в правительстве Башкирии началось с награждения прибывших в отпуск из зоны СВО бойцов.

- Сегодня мы пригласили наших ребят, мобилизованных, и священнослужителей военных Хамзу-хазрата, отца Виктора, которые на протяжении нескольких месяцев, находясь на передовой, оказывали поддержку нашим военнослужащим. Мы каждого из вас благодарим, – заявил Хабиров.

Почетные грамоты республики были вручены гранатометчику Ильдару Гильметдинову, старшине Ильнуру Нургалееву, офицеру психологической работы Ильдару Сайтаеву, водителю Виталию Поштару и замкомандира взвода Салавату Фатхиеву. Благодарность от имени главы Башкирии вручили Хамзе-хазрату и отцу Виктору, которые служат на передовой. Последний от имени военнослужащих поблагодарил всех причастных за помощь для бойцов.

- Наши бойцы обеспечены всем. Некоторые даже умоляют: «Не присылайте нам больше еду, у нас все есть». Большая идет помощь со стороны республики нашим подразделениям. Военнослужащие других подразделений нам завидуют. Откровенно все в один голос говорят: «Вам везет, у вас вон как. А вот у нас нет так», - рассказал отец Виктор.

В завершении глава Башкирии заявил, что в ближайшее время начнется формирование именного мотострелкового полка из уроженцев республики. После боевого слаживания он отправится в зону проведения СВО. Как подчеркнул Хабиров, возможно уже на этой неделе на слаживание отправится еще одна боевая единица – специальная разведывательная рота «Ватан».

КРИТИКА ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

После того, как приглашенные на награждение бойцы покинули зал Центра управления республикой, Хабиров обрушился с критикой на мэров башкирских городов. Он подчеркнул, что до 10 апреля убрать мусор и грязь с городских улиц и из парков, должны были не только в Уфе. Такое поручение две недели назад он давал всем главам городских администраций, а за невыполнение глава региона пригрозил мэрам увольнением.

- У меня нет вопросов по Уфе, я в субботу довольно много поездил и получил удовольствие. У меня тут контрольное управление [сдали отчет], я сейчас перечислю. Дюртюли, Кумертау, Октябрьский, Белорецк, Стерлитамак, Белебей, Бирск, Чишмы, Янаул, Нефтекамск, Баймак, Сибай, Давлеканово, Мелеуз, Ишимбай, Салават. Здесь у меня «замечательные картинки» из жизни ваших городов. Если я это опубликую, у меня выход останется только вас увольнять и искать других, - заявил Хабиров.

Глава Башкирии заявил, что дает время до 17 апреля и ждет, что во всех парках, скверах и на улицах городов станет чисто. Доложит об этом на следующем совещании в правительстве и.о. министра ЖКХ Ирина Голованова.

Раскритиковал Хабиров и двух министров, причем повод был довольно необычный. Накануне он вместе с детьми гулял по Советской площади и заметил, что на крыльце у входа в министерство строительства и в Минстрой лежит разбитая плитка.

- Вот где пандус для комфортной среды находится, там отбита мраморная плитка. И судя по скопившейся пыли, лежит она там не первый день. Возникает вопрос: почему эти два министра у себя под носом порядок навести не могут? – возмущался глава региона.

ЧТО ЕЩЕ ОБСУЖДАЛИ

На оперативке также обсудили предстоящие экологические акции «Зеленая Башкирия» и «Сад памяти», которые пройдут в конце апреля-начале мая этого года по всей республике. Волонтеры и простые жители посадят саженцы разных пород молодых деревьев как в лесах, так и высадят аллеи в городах.

Еще один вопрос, который глава Башкирии поручил проработать главе Уфимского района республики и министру транспорта – строительство объездной дороги в селе Булгаково. Там с 2021 года работает один из заводов «Башспирта» и жители жалуются на большое количество грузовиков с продукцией, проезжающих по улицам села.