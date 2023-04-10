«Приходилось много целоваться»: актер Аскар Нигамедзянов рассказал о финальном сезоне сериала «Ольга»

В Уфе прошёл творческий вечер с актёром Аскаром Нигамедзяновым. Журналисты и местные жители смогли первыми увидеть одну из серий сериала «Ольга», финальный сезон которого стартует 10 апреля в 20.00 на ТНТ, сфотографироваться с талантливым земляком и расспросить его о работе в кино.

В «Ольге» Аскар Нигамедзянов исполнил роль парня по прозвищу Куба. Его персонаж появился еще в четвертом сезоне сериала, а в пятом получил продолжение. В новых эпизодах у Кубы активно развивается любовная линия с Юлей, подругой дочери главной героини. Как признался актер, в кадре ему приходилось много целоваться:

- На самом деле, снимать поцелуи не очень сложно. Хотя бы потому, что их можно сымитировать при определенном ракурсе. Но сразу скажу, что с актрисой Юлией Сериной, с которой у меня в «Ольге» отношения, все поцелуи были настоящими! – шутит Аскар. – Гораздо сложнее снимать постельные сцены. Например, мы снимали сериал «Неличная жизнь» для ТНТ, и там у меня было несколько постельных сцен с актрисой Любовью Толкалиной. По сюжету у нас был роман. Ей 44 года, мне 16. И это было мягко говоря непросто. Понятно, что всё было не по-настоящему. В рацию нам давали определенные команды, мы делали соответствующие движения, рядом стоит много людей… И это гораздо более неловко, сложнее, чем поцелуи.

Аскар Нигамедзянов рассказал еще о нескольких премьерах с его участием:

- Уже совсем скоро на ТНТ выйдет третий сезон серила «Мир! Дружба! Жвачка», где я возвращаюсь к роли Цыгана – главаря подростковой банды девяностых. Роль, правда, небольшая, но интересная! А в мае на больших экранах выйдет фильм «Юра дворник», который снял мой друг, уфимский режиссер Виталий Дудка. У меня там нетипичная для меня роль – я играю рэпера. Кстати, в «Юре дворнике» появится еще один уфимец - музыкант Томас Мраз. На днях мы сняли клип, который выйдет в поддержку фильма.

Актер рассказал, что давно вынашивает идею снять собственный фильм, и даже проспойлерил его сценарий:

- Хочу снять полный метр на тему, которая мне очень близка. Я четыре года пытался поступить в театральные вузы. Но фильм ни в коем случае не автобиографический. Он о молодом парне, который приезжает из провинции в Питер, чтобы поступить в театральную академию. Он совершенно инфантильный, он не знает, чего он хочет от жизни, эдакий современный герой фильма «Курьер» Шахназарова, представитель потерянного поколения. У него есть какие-то принципы, но они довольно примитивные. Он знакомится с компанией ребят, которые тоже поступают, влюбляется в девушку, у них завязывается роман, они гуляют по крышам, попадают в какие-то передряги… Он звонит родителям, говорит, что всё хорошо, хотя у него нет ни денег, ни ночлега. В итоге он не поступил. В общем, это такая честная история, но пока на уровне задумки.

Еще одна мечта уфимца – сняться в фильме Тима Бёртона:

- Мне кажется, что я очень бёртоновский персонаж. К примеру, в «Дом странных детей мисс Перегрин» я вполне бы залетел, - шутит Нигамедзянов.

Зрители спросили Аскара о его бабушках и дедушках.

- К сожалению, свою бабушку я не застал вообще, а дедушка умер, когда мне было пять лет. Но в Уфе у меня очень много родни. Когда я приезжаю в Башкирию, то обязательно встречаюсь с кем-то из своей многочисленной армии родственников.

Как заметил актер, Уфа меняется в лучшую сторону:

- Когда я уезжал из Уфы, не было «Арт-квадрата», например. Теперь это самое тусовочное место в городе, очень уютно. Уфа становится более привлекательной для того, чтобы приезжать сюда отдыхать. Я очень люблю этот город, я двадцать лет здесь прожил, этот город меня воспитал, сформировал мой вкус, в первую очередь, вкус к театру. Именно в Уфе я полюбил поэзию, в том числе современную. Мне кажется, что даже если я окончательно перееду в Москву, я все равно буду возвращаться в Уфу.

Премьера финального сезона сериала «Ольга» с участием Аскара Нигамедзянова стартует 10 апреля в 20.00 на телеканале ТНТ.