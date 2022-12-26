Возвращалась домой навеселе и замерзла: подробности смерти 17-летней девушки в Башкирии

Сейчас назначена судмедэкспертиза, которая установит точную причину смерти девушки Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Стали известны подробности загадочной гибели 17-летней девушки, которую нашли замерзшей в Мечетлинском районе Башкирии. Напомним, бездыханное тело подростка нашли рано утром 26 декабря ее родственники неподалеку возле дома в селе Дуван-Мечетлино, где она проживала с семьей. По предварительной версии девушка могла замерзнуть насмерть, возвращаясь домой поздно вечером. Изначально озвучивалась информация, что у погибшей были проблемы с ментальным здоровьем, которые она получила, проживая ранее в другой семье. Последние годы погибшая жила в приемной семье.

Отметим, что по данным собственного источника «Комсомолки», подросток мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, поэтому и заснула на улице на морозе. Также уточняется, что погибшая была в верхней одежде, а не раздетая, как сообщалось ранее.

Сейчас следователи и криминалисты вместе с сотрудниками полиции уже осмотрели место происшествия, опросили родителей и других родственников, и теперь изучают жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти несовершеннолетней.

- Проверяется полнота принимаемых мер системы органов профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, устанавливаются иные причины и условия, способствующие произошедшему, - добавили в пресс-службе ведомства.

Также к проверке случившегося подключилась и региональная прокуратура. В частности, надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о профилактики детской безнадзорности, даст оценку деятельности органов опеки и попечительства, выяснит, как родители относились к исполнению своих прямых обязанностей по воспитанию дочери.

- При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе ведомства.