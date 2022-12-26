10 тысяч спасенных жизней: в Уфе начали делать лекарство от редчайшего заболевания крови

Препарат «Эйтоплазм» будет использоваться для лечения классического типа гемофилии

В Уфе запустили в работу цех по производству препаратов для лечения одной из самых редких и опасных болезней крови – гемофилии. Не только для Башкирии, но и России — это очень значимое событие, ведь более чем 10 тысяч пациентов с этим орфанным заболеванием долгое время зависели от поставок дорогостоящих зарубежных аналогов.

КУРС НА НЕЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕПАРАТОВ

Гемофилия – это редкое орфанное заболевание, при котором нарушается процесс свертывания крови. Это генетически обусловленная патология, при котором даже малейшее кровотечение может быть смертельно опасным. Полностью вылечить болезнь до сих пор не представляется возможным, а чтобы сохранить жизнь пациенту использовались препараты на основе плазмы донорской крови – их привозили из-за рубежа. Теперь более чем у 10 тысяч пациентов с гемофилией по всей России появился шанс на полноценную жизнь, ведь в Уфе впервые открылось крупносерийное производство отечественного гемостатического препарата «Эйтоплазм». Лекарство с таким торговым название поступит в фармацевтический оборот уже в начале 2023 года и будет использоваться для профилактики и лечения гемофилии типа «А» - то есть классического вида заболевания.

Глава Башкирии и министр промышленности и торговли России дали старт производству в режиме видеосвязи. Фото: сайт Главы РБ

24 декабря в Уфу с рабочим визитом прибыл вице-премьер правительства России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Вместе с главой Башкирии Радием Хабиров в режиме видеосвязи они приняли участие в запуске работы нового цеха «Фармстандарт-УфаВИТА».

– Ежегодно «Фармстандарт» производит более 200 млн упаковок широкой номенклатуры – более 230 наименований. В сложный пандемийный период эта площадка была одной из основных по выпуску вакцин «Спутник» и антиковидных лекарств. Теперь к ним добавится «Фактор свертывания крови VIII» для лечения гемофилии. Такие лекарства на основе донорской плазмы помогают спасти жизни и повышают иммунитет, поэтому выпуск препаратов крови в России и обеспечение ими наших граждан – одна из наших важнейших задач в области фармацевтики, - подчеркнул во время своей речи Денис Мантуров. - Благодаря отлаженной работе в три смены «Фармстандарт-УфаВИТА» сможет уже со следующего года полностью закрыть потребности отечественной системы здравоохранения по этой позиции.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ЗА 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ

В свою очередь генеральный директор «Фармстандарта» Григорий Потапов также отметил значимость проекта.

3. В год планируется выпускать 500 тысяч упаковок жизненно необходимого препарата. Фото: сайт Главы РБ

– Мы постоянно инвестируем средства в новейшие разработки, внедряем современные производственные технологии. Это позволяет обеспечивать потребности здравоохранения в лекарственных препаратах. На площадке «Фармстандарт-УфаВИТА» мы реализуем программу импортозамещения. Инновационный препарат, который будут выпускать здесь, позволит повысить качество жизни более 10 тысяч российских пациентов, - заявил Григорий Потапов.

Стоимость инновационного производственного комплекса составила 1,6 млрд рублей. Работать там будут 80 специалистов в 3 смены, а общая производительность цена позволит выпускать 500 тысяч упаковок «Эйтоплазма» в год. В перспективе компания планирует развивать экспортные поставки нового препарата.