Худрук Башоперы Аскар Абдразаков вместе с дочерью Ирэн стали участниками проекта «Две звезды. Отцы и дети»

Знаменитый оперный певец споет на сцене в дуэте со старшей дочерью Ирэн. Фото: vk.com/askarabdrazakov

Знаменитый оперный певец, уроженец Уфы Аскар Абдразаков вместе со своей старшей дочерью Ирэн стали участниками музыкального шоу «Две звезды. Отцы и дети».

Первый выпуск телепроекта вышел уже сегодня, 9 апреля. По правилам проекта известные артисты эстрады и певцы других жанров будут соревноваться в исполнительском мастерстве друг с другом. Но есть нюанс: в дуэте с признанными певцами будут петь их родные.

Участниками нового шоу на Первом канале стали Любовь Успенская, в дуэте с ней будет петь дочка Татьяна. Лариса Долина выступит вместе с внучкой Сашей, а Сергей Минаев с сыном Сергеем. Художественный руководитель Башкирского театра оперы и балета, солист Мариинского театра Аскар Абдразаков будет петь вместе со старшей дочерью Ирэн.

В проекте также примут участие Диана Гурцкая с сыном Константином, Сосо Павлиашвили со старшим сыном Леваном, Алена Свиридова с сыном Григорием, Мариам Мерабова с дочерью Софией, а также братья Иван и Михаил Засидкевичи из группы «ДаБро» выступят со своим отцом Николаем.

Второй сезон шоу «Две звезды. Отцы и дети» уже стартовал, выпуски будут транслировать по воскресеньям на Первом канале. Ведущими стали Аглая Шиловская и Александр Олешко.