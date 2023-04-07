«Попросился к спасателю на ручки»: в Уфе не дали погибнуть провалившемуся под лед озера псу

Фото: УГЗ Уфы

В Ленинском районе Уфы спасатели не дали утонуть провалившейся под лед собаке. Происшествие, как сообщила пресс-служба городского Управления гражданской защиты, случилось сегодня днем, 7 апреля, на озере Долгое.

Сотрудник поисково-спасательного отряда УГЗ, прибыв на место, в специальном гидрокостюме дополз до собаки и вытащил ее из полыньи. Сначала животное самостоятельно пошло к берегу, однако, наткнувшись на еще одну промоину, вернулось обратно к специалисту и попросилось на руки. Сотрудник чрезвычайного ведомства не стал отказывать и благополучно донес пса до берега.

Управление гражданской защиты отметило, что готово откликнуться на любую просьбу о помощи, но, тем не менее, для ведомства первоочередными являются те обращения, которые связаны с угрозой безопасности человека.

Как также рассказала пресс-служба УГЗ, реки столицы Башкирии уже освободились ото льда, а вот озера и прочие закрытые водоемы еще нет. Несмотря на это, оставшийся там покров некрепок, и потому специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать осторожность.

– Весенний, или, как его называют, последний, лед – чрезвычайно опасен тем, что разрушается под ногами без предупреждающего треска, – пояснили в уфимском Управлении гражданской защиты.